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сегодня, 09:15 45

Китайцы планируют осваивать лесные ресурсы Амурской области

Китайцы планируют осваивать лесные ресурсы Амурской области
Фото: www.asienda.ru

Китайская корпорация «Лунда» рассматривает возможность строительства крупного деревообрабатывающего производства в Амурской области. Она является одним из крупнейших предприятий лесной промышленности провинции Шэньдун. Амурские власти готовы оказывать поддержку.

Представители корпорации приняли участие в переговорах, где обсудили перспективы освоения лесных ресурсов на территории Приамурья. По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, общая площадь лесных угодий региона составляет более 30 миллионов гектаров. Из них 13,5 миллиона занимает территория, где разрешена заготовка древесины. Однако фактически лесозаготовительные работы охватывают лишь 12 % этой площади из-за труднодоступности и отсутствия инфраструктуры, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Возможности расширить заготовку и сами ресурсы есть. Однако стоит учитывать особенности географии. Хорошие высокопродуктивные лесные угодья находятся в основном на севере. Это Тындинский, Зейский, Селемджинский районы. Поэтому, чтобы увеличивать объемы, необходимо прокладывать лесохозяйственные дороги круглогодичного действия. Мы готовы обсуждать эти моменты и со своей стороны окажем всяческую поддержку», – сказал заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаил Ковалев.

На встрече также рассказали об инвестиционных возможностях региона. Один из вариантов размещения крупного деревообрабатывающего производства – ТОСЭР «Белогорск», которая обладает развитой инфраструктурой и считается одной из самых эффективных площадок по реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.

«С каждым годом потребности в древесине в КНР растут. Мы заинтересованы в сотрудничестве, которое будет долгосрочным и благоприятным для каждой из сторон. Мы готовы обсуждать детали проекта и видим больше перспективы его реализации в Приамурье», – сказал генеральный директор корпорации «Лунда» Тянь Чжуншэн.

21 декабря для делегации из КНР организуют посещение объектов ТОСЭР, где на месте покажут преимущества этой площадки.

Китайская сторона также отметила, что проект получил одобрение и поддержку со стороны Народного правительства Хэйхэ.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

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#Китай #производство #экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    раньше просто вывозили, теперь еще и мусор будут у нас оставлять))) спасибо ВВП!!!

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    и работать будут китайцы-и весь лес вырубят

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    ну не шведы точно

  • meneJer

    meneJer
    4 часа назад

    Клавиатуры в бой!

  • Stat

    Stat
    4 часа назад

    Китайцы много,что могут..... К сожалению Россия ничего не может,кроме отдачи им земли в аренду до полного истощения и захламления.....

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    3 часа назад

    Народы Севера спросили, они не против, ведь они там живут, ведут хозяйство и лес для них очень важен, не нарушит ли это экологию Приморья и в целом Дальнего Востока?! Что эти народ получит какую выгоду конкретно. В чём будет выражаться?! Ведь сейчас китайцы добывают золото на территории Дальнего Востока приамурья в частности и жители никакой выгоды от этого не имеют, ничего там не строится, ничего там не улучшается, это видно это факт.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Да после нас хоть потоп.Правильно чешем! Рот открыт глаза замазаны.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    китайцы уже 20 лет осваивают лесные запасы АО.

    лучше бы свою деревообработку возродили и заводы построили в тех же северных районах области,

    власти эти гребаные хуже врагов.

    выгодней продавать готовую продукцию, неужели экономисты этого не озвучивают на таких заседаниях, сырьевую базу передают в руки китов за копейки, а потом мебель там за баснословные деньги покупают.

  • КП

    КП
    3 часа назад

    Нам нужен прорыв...

  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    3 часа назад

    что ни новость, то кошмар. китайцы у себя все вырубили, теперь к нам переходят. А нам опилочки только. Мебель из опилок, а в китае из дерева. Позор для страны. ПОЗОР

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    лучше бы свою деревообработку возродили и заводы построили в тех же северных районах области,



    Возрождай и строй.



    Что по теме... не китайцы во всем виноваты, а власти. Если они позволяют варварски относится к природным ресурсам, то это варварство обязательно будет. И тут уже не важно, китайцы это, корейцы, японцы, русские...





  • veles

    veles
    3 часа назад

    Жуть, как в сказке - чем дальше, тем страшнее. После нас хоть потоп.

  • ФилВер

    ФилВер
    3 часа назад

    Какой ужас!

  • Noir

    Noir
    3 часа назад



    Амурские власти готовы оказывать поддержку.



    Всех согласных поддерживать данное мероприятие уже можно смело увольнять, т.к. это неграмотные руководители/специалисты и действуют во вред стране.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Лесные ресурсы действительно криминализированы и Путин тут прав.

    А у нас главный правохранитель как мышь в бумажном царстве гнездышко свил и носа не высунет.

    Получим мы тут пожары и ни одного зверя, птицы не останется. Безжизненная пустыня будет. А от свалок отходов наши садово-огородные участки оккупируют насекомые

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Трындец лесам Амурки :(

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а потом эту ЛЫСУЮ тайгу надо отдать китайцам под овощи, химикатами еще в глубь убить там все живое))) вперед Противоросы

  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    А Кожемяко наоборот сказал выгнать всех китайцев с лесозаготовок Приморья .А Орлов что наоборот все отдать .Не хороший редиска.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    2 часа назад

    ну КОНь просто сказал ляпнул пиар ...

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Хмык

    ФЕЯ-ЭНИ

    лучше бы свою деревообработку возродили и заводы построили в тех же северных районах области,



    Возрождай и строй.

    Что по теме... не китайцы во всем виноваты, а власти. Если они позволяют варварски относится к природным ресурсам, то это варварство обязательно будет. И тут уже не важно, китайцы это, корейцы, японцы, русские...



    ну да-и где заявления Губернатора о том, что он не будет поощрять китайскую рабочую силу?

    Правильно

    На ГПЗ турков и сербов

    На леса китайцев

    Золото под контроль через нового министра

    А вы Амурчане ехайте тудой где будете нужны

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    Видел как-то китайских лесорубов. Вернее то, что после них осталось... Конкретно - ни-че-го, выжженная пустыня, как после ядерной бомбежки.

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Noir



    Амурские власти готовы оказывать поддержку.



    Всех согласных поддерживать данное мероприятие уже можно смело увольнять, т.к. это неграмотные руководители/специалисты и действуют во вред стране.



    Да, во вред большинства, но очень даже на пользу правящему меньшинству. Решения принимают "верные, делают все правильно" и соответственно увольнять местных начальников вышестоящее руководство не собирается.

    Так что, всё в духе времени. Пока в стране частные интересы преобладают над общественными, "продажа Родины" будет продолжаться.

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    Все конец тайге. Правители наши бабки освоят и уедут в первопрестольную, а здесь хоть трава не расти...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Альтер

    Хмык

    ФЕЯ-ЭНИ

    лучше бы свою деревообработку возродили и заводы построили в тех же северных районах области,



    Возрождай и строй.

    Что по теме... не китайцы во всем виноваты, а власти. Если они позволяют варварски относится к природным ресурсам, то это варварство обязательно будет. И тут уже не важно, китайцы это, корейцы, японцы, русские...



    ну да-и где заявления Губернатора о том, что он не будет поощрять китайскую рабочую силу?

    Правильно

    На ГПЗ турков и сербов

    На леса китайцев

    Золото под контроль через нового министра

    А вы Амурчане ехайте тудой где будете нужны



    Всё правильно. За исключением того, что новый министр к золоту никаким боком. Нет у области прав распоряжаться золотом.



  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Прямо сердце разболелось. Прибайкалье уже "освоили", все речки обмелели и высохли, Байкал цветет зеленью, у нас вырубят остатки природных богатств и все. Неужели нет никаких других ресурсов в области кроме леса?

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...Россия медленно но верно "интегрируется" в китайскую экономику...предлагаю убрать с набережной амура памятник графу Муравьеву и закрыть проект "Албазино". а то наши друзья ненароком и обидится могут...)))...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Тундра

    Прямо сердце разболелось. Прибайкалье уже "освоили", все речки обмелели и высохли, Байкал цветет зеленью, у нас вырубят остатки природных богатств и все. Неужели нет никаких других ресурсов в области кроме леса?



    Кстати, а где у нас остатки леса? Делового. За нормальным лесом надо ехать сотни километров от ближайшего населенного пункта.



    Кстати, в новости картинка с зеленью, так на те неудобья никто не пойдет. И вот вся наша область примерно такая: то болота, то мелкосопочник, где технике ни забраться, ни развернуться.



  • Fedorovna

    Fedorovna
    1 час назад

    Регулярные наводнения появились не ниоткуда, следствие вырубки лесов. А китайцы будут стараться...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    кержак

    ...Россия медленно но верно "интегрируется" в китайскую экономику...предлагаю убрать с набережной амура памятник графу Муравьеву и закрыть проект "Албазино". а то наши друзья ненароком и обидится могут...)))...



    Вместо Муравьева поставить памятник Мао Цзэдуну



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    3.1

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Fedorovna

    Регулярные наводнения появились не ниоткуда, следствие вырубки лесов. А китайцы будут стараться...



    Не. Наводнения из-за космодрома.



    Ракета пробила небесную твердь и оттуда полилась небесная хлябь.



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хмык

    Вместо Муравьева поставить памятник Мао Цзэдуну



    И через полгода (максимум) будет у нас миля))



  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    ЛайКа



    ктож ему позволит одуматься?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    И ни слова о воспроизводстве лесных ресурсов. (((

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ЛайКа



    Открою великую тайну. Губер тут вообще ни при чем.

    Есть лесные аукционы.

    В которых могут участвовать и китайцы, и корейцы, и негры... кто больше денег даст, того и пирожки.

    Так шта... с претензиями к депутатам Госдумы. Они законы принимают.

    А эта новость... она и пиарных. Ниочем.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ



    ктож ему позволит одуматься?





    Папа-мама есть? У него



    Не стыдно им?



    Я б поперёк лавки загнула и розгами по аке за такое



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хмык

    Так шта... с претензиями к депутатам Госдумы. Они законы принимают.




    Про законы понятно, но меня вот это взбесило - "Амурские власти готовы оказывать поддержку"



    Не затормозить и ставить палки в колёса по тихой



    Не жёсткий контроль (сска), а поддержку





  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Работают они так, что после них, как после ядерного взрыва!

    Тут в пору грудью защищать, ну там под танк ложиться

    Но у наших местных подпевал таже песня: "всё хорошо"

  • Парамэлло Цыганков

    Парамэлло Цыганков
    1 час назад



    Всегалактический сцарь Пугабэ продал Дальний Восток китайцам за бусы. Теперь дерева не будет на деревянные макинтоши для россиян, не доживших до пенсионного возраста. Днище давно пробито. Голосовавшие за него достойны такого логического конца.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ЛайКа

    Хмык

    Так шта... с претензиями к депутатам Госдумы. Они законы принимают.




    Про законы понятно, но меня вот это взбесило - "Амурские власти готовы оказывать поддержку"



    Это общие слова. Которые тоже ни о чем.



    Ну не посылать же их лесом? Всё-таки дипломатические отношения.



    А поддержка... какая может быть поддержка? На аукционах все равны.



  • Alexx555

    Alexx555
    38 минут назад

    Была команда сверху, вот местные лизоблюды её и выполняют. Сказали поддержать китайцев в разграблении, значит поддержат, ещё и сами о варят я.

  • Тодд

    Тодд
    24 минуты назад

    Хмык
    ЛайКа



    Открою великую тайну. Губер тут вообще ни при чем.

    Есть лесные аукционы.

    В которых могут участвовать и китайцы, и корейцы, и негры... кто больше денег даст, того и пирожки.

    .

    Так под этот замут и не грех областные земельки подсунуть, чтоб самим бабла срубить. А так да, федеральная земля, губер ток облизаться может. Хотя в его праве поднять вопрос о приостановлении аукционов. Причин можно найти кучу, те же эвенки прикрытие хорошее. Только наши губеры, мастаки перед нами пальцы гнуть, а в белокаменной то язык в одном месте .

  • гусеница

    гусеница
    19 минут назад

    Разбазаривают российское добро....эх...

    С огорчением

  • ЛайКа

    ЛайКа
    13 минут назад

    ЛайКа

    3.1



    Я правильно понимаю?



    Розгами можно, а подзатыльник нет?



  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 минут назад

    А я только хотела извиниться и забрать свои слова

    Что нашим амурским властям вместе с главным остаётся только сохранять мину при плохой игре

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