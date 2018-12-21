Китайцы планируют осваивать лесные ресурсы Амурской области

Китайская корпорация «Лунда» рассматривает возможность строительства крупного деревообрабатывающего производства в Амурской области. Она является одним из крупнейших предприятий лесной промышленности провинции Шэньдун. Амурские власти готовы оказывать поддержку.

Представители корпорации приняли участие в переговорах, где обсудили перспективы освоения лесных ресурсов на территории Приамурья. По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, общая площадь лесных угодий региона составляет более 30 миллионов гектаров. Из них 13,5 миллиона занимает территория, где разрешена заготовка древесины. Однако фактически лесозаготовительные работы охватывают лишь 12 % этой площади из-за труднодоступности и отсутствия инфраструктуры, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

«Возможности расширить заготовку и сами ресурсы есть. Однако стоит учитывать особенности географии. Хорошие высокопродуктивные лесные угодья находятся в основном на севере. Это Тындинский, Зейский, Селемджинский районы. Поэтому, чтобы увеличивать объемы, необходимо прокладывать лесохозяйственные дороги круглогодичного действия. Мы готовы обсуждать эти моменты и со своей стороны окажем всяческую поддержку», – сказал заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаил Ковалев.

На встрече также рассказали об инвестиционных возможностях региона. Один из вариантов размещения крупного деревообрабатывающего производства – ТОСЭР «Белогорск», которая обладает развитой инфраструктурой и считается одной из самых эффективных площадок по реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.

«С каждым годом потребности в древесине в КНР растут. Мы заинтересованы в сотрудничестве, которое будет долгосрочным и благоприятным для каждой из сторон. Мы готовы обсуждать детали проекта и видим больше перспективы его реализации в Приамурье», – сказал генеральный директор корпорации «Лунда» Тянь Чжуншэн.

21 декабря для делегации из КНР организуют посещение объектов ТОСЭР, где на месте покажут преимущества этой площадки.

Китайская сторона также отметила, что проект получил одобрение и поддержку со стороны Народного правительства Хэйхэ.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области