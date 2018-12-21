АмГУ подтвердил статус университета на шесть лет

В Амурском государственном университете прошла комплексная проверка с участием проректоров ведущих вузов страны. Комиссия проверяла соответствие образовательных программ государственным стандартам и уровень подготовки студентов.

В состав специальной комиссии, проверяющей университет, по распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки вошли 17 экспертов, пять из которых – проректоры ведущих вузов страны. Амурский вуз успешно прошел государственную аккредитацию и подтвердил требования Рособрнадзора к реализации образовательных программ.

АмГУ реализует 82 образовательные программы ВО и СПО. Их них: 13 образовательных программ СПО, 36 образовательных программ бакалавриата, 7 образовательных программ специалитета, 17 образовательных программ магистратуры, 9 образовательных программ аспирантуры.

Экспертиза подтвердила соответствие всех осуществляемых основных образовательных программ принятым показателям и критериям. Уровень базовой подготовки студентов и выпускников также соответствует нормативным значениям.

Амурский государственный университет подтвердил статус университета на следующие шесть лет, сообщает сайт АмГУ.