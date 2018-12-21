На пресс-конференции Владимира Путина были 37 журналистов с Дальнего Востока

20 декабря прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Ее посетили 37 дальневосточных журналистов, трое из которых смогли задать вопросы главе государства. Амурчан среди них не было. Всего на пресс-конференции получили ответы 54 представителя СМИ.

Первым дальневосточным журналистом, которому удалось спросить президента, стал Александр Ильин, журналист газеты «Якутия». Он спросил: «Возможно ли, чтобы мост через реку Лену стал таким же символом развития региона, каким стал крымский мост?».

«Символ – это всегда хорошо, это всегда какой-то этап завершения работы и возможности для дальнейшего движения вперед. Вот Крымский мост – это возможность развития региона. Да, то же самое может относиться и к мосту через Лену. Это надо точно посчитать. Стоимость этого моста. Ведь это очень дорогой проект, поэтому надо смотреть. Он упрется в город и все? Или все же есть потенциал развития на другом берегу, выходы к месторождениям каким-то. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона. И если коллеги в министерствах транспорта и экономики договорятся, то мы поддержим», – ответил Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, власти Якутии активно ведут работу в проработке вопроса строительства моста, обсуждается, в частности, концессионное соглашение. На полях IV Восточного экономического форума в сентябре 2018 года был подписан меморандум о намерениях между правительством Якутии, группой компаний «ВИС» и CRCC (КНР) о сотрудничестве сторон в реализации проектов по созданию автодорожной инфраструктуры в Якутии. Также состоялась встреча руководства Республики с руководством JBIC (Японский банк международного сотрудничества), в ходе которой было подписано соглашение о реализации ряда мероприятий, в том числе касающихся инфраструктурных проектов.

Вторым от дальневосточников стал вопрос журналиста ИА «ПримаМедиа» (Владивосток) Сергея Мильвита об отмене пенсионной реформы и возвращении земель лесного фонда в государственную собственность. На вопрос о пенсионной реформе президент ответил, что «отдавал себе отчет, как люди будут реагировать, понимал, что будет критика и справа, и слева. Страна развивается, крепнет. Такие вещи неприятны и ясно, что никакого восторга не вызовут, но это неизбежно. Сейчас ситуация изменилась – количества работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих – увеличивается. Пять-семь лет мы смогли бы жить спокойно, но потом пришлось бы все равно это сделать, причем резко, без переходного периода и без всяких льгот, в том числе и для женщин. Но это объективные тенденции, от этого никуда не деться».

На вопрос о возвращении земель лесного фонда в госсобственность президент уточнил, что необходимо разобраться в этом вопросе, и попросил подключиться к вопросу избранного губернатора Приморского края.

На следующей неделе пройдет встреча президента с главами регионов, которых избрали в этом году. Об этом президент сказал, отвечая на вопрос о выборах. На Дальнем Востоке в этом году избрали губернаторов Якутии, Магадана, Приамурья, Хабаровского и Приморского краев. Еще двое назначены врио – это главы Сахалинской области и Забайкальского края.

«Встречи будут и буквально на следующей неделе. Запланирован Госсовет, и после, я уже дал поручение, будет организована встреча с вновь избранными главами регионов. Просто надо было подождать выборов во Владивостоке», – отметил президент.

Екатерина Харина, журналист уссурийской телекомпании «Телемикс», задала вопрос о возможности укрупнения регионов внутри ДФО и о перспективах развития Дальнего Востока.

«Что касается укрупнения, то это дело самих регионов. Но считаю, что Сахалин самодостаточный регион, у него бюджетная обеспеченность выше, уровень жизни выше, чем в Приморском крае. А о перспективах… У нас целый комплекс, целый набор для развития и создания благоприятных условий: ТОР, дальневосточный гектар, развитие инфраструктуры, строительство портов. И это никуда не денется. Здесь вообще не может быть никаких сомнений. Это наш форпост. Будем в дальнейшем обязательно развивать науку, образование, поддерживать ДВФУ. Судостроительный кластер; продолжим создание верфи на Дальнем Востоке, где будут строиться самые крупные по тоннажу суда, которые не строили даже в Советском Союзе. Будем поддерживать дальше авиационный кластер, заказами будут заводы обеспечены. Возник совершенно новый кластер – космос. Наш космодром Восточный. И многое другое. Все то, что будет в поле нашего внимания, и я не сомневаюсь, что будет результат», – сказал Путин.

Прозвучали на пресс-конференции и вопросы от журналистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые так или иначе касаются Дальнего Востока. Японского корреспондента из информагентства «Киодо Цусим» интересовало заключение мирного договора между Россией и Японией.

«Мы искренне стремимся к заключению мирного договора с Японией. Потому что и Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании наших отношений. И не только потому, что нам нужно от Японии что-то с точки зрения экономики. Движение есть и сейчас. Оно двигается все равно, но нормализация в общем крайне важна и для России, и для Японии», – сказал Владимир Путин.

По информации Минвостокразвития, Япония является третьим стратегическим партнером ДФО во внешнеэкономической торговле (после КНР и Республики Корея). По итогам 9 месяцев этого года, внешнеторговый оборот ДФО с Японией вырос на 15,4 % и составил 5 миллиардов долларов из которых экспорт – 4,61 миллиарда, а импорт – 383 миллиона долларов. В дальневосточных территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток реализуется 10 проектов с участием японских инвестиций.

Также во время пресс-конференции Владимир Путин положительно оценил российско-китайские отношения, отвечая на вопрос журналиста из «Синьхуа» (КНР). В последние годы внешнеторговый оборот между Россией и Китаем дает прирост 20-25 %, и впервые за всю историю российско-китайских отношений ожидается преодоление отметки в 100 миллиардов долларов.

«Мы довольны этим результатом. Но это производный результат от состояния российско-китайских отношений. Мы работаем в двустороннем формате очень надежно, мы решили все проблемы, которые достались нам со времен Советского Союза. Мы сотрудничаем активно и на международной арене, что является фактором, оздоравливающим международную обстановку», – сказал глава государства.

Эта пресс-конференция стала 14-й с 2001 года. На нее было аккредитовано рекордное число журналистов – 1 702; примерно две трети из них приехали в Москву из разных регионов страны. Несколько десятков человек – сотрудники зарубежных средств массовой информации.

Пресс-конференция длилась чуть менее четырех часов. Самой короткой по времени была первая встреча Владимира Путина с журналистами в 2001 году – 1 час 35 минут. А самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года, она длилась 4 часа 40 минут.