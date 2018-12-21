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На пресс-конференции Владимира Путина были 37 журналистов с Дальнего Востока

На пресс-конференции Владимира Путина были 37 журналистов с Дальнего Востока
Фото: kremlin.ru

20 декабря прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Ее посетили 37 дальневосточных журналистов, трое из которых смогли задать вопросы главе государства. Амурчан среди них не было. Всего на пресс-конференции получили ответы 54 представителя СМИ.

Первым дальневосточным журналистом, которому удалось спросить президента, стал Александр Ильин, журналист газеты «Якутия». Он спросил: «Возможно ли, чтобы мост через реку Лену стал таким же символом развития региона, каким стал крымский мост?».

«Символ – это всегда хорошо, это всегда какой-то этап завершения работы и возможности для дальнейшего движения вперед. Вот Крымский мост – это возможность развития региона. Да, то же самое может относиться и к мосту через Лену. Это надо точно посчитать. Стоимость этого моста. Ведь это очень дорогой проект, поэтому надо смотреть. Он упрется в город и все? Или все же есть потенциал развития на другом берегу, выходы к месторождениям каким-то. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона. И если коллеги в министерствах транспорта и экономики договорятся, то мы поддержим», – ответил Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, власти Якутии активно ведут работу в проработке вопроса строительства моста, обсуждается, в частности, концессионное соглашение. На полях IV Восточного экономического форума в сентябре 2018 года был подписан меморандум о намерениях между правительством Якутии, группой компаний «ВИС» и CRCC (КНР) о сотрудничестве сторон в реализации проектов по созданию автодорожной инфраструктуры в Якутии. Также состоялась встреча руководства Республики с руководством JBIC (Японский банк международного сотрудничества), в ходе которой было подписано соглашение о реализации ряда мероприятий, в том числе касающихся инфраструктурных проектов.

Вторым от дальневосточников стал вопрос журналиста ИА «ПримаМедиа» (Владивосток) Сергея Мильвита об отмене пенсионной реформы и возвращении земель лесного фонда в государственную собственность. На вопрос о пенсионной реформе президент ответил, что «отдавал себе отчет, как люди будут реагировать, понимал, что будет критика и справа, и слева. Страна развивается, крепнет. Такие вещи неприятны и ясно, что никакого восторга не вызовут, но это неизбежно. Сейчас ситуация изменилась – количества работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих – увеличивается. Пять-семь лет мы смогли бы жить спокойно, но потом пришлось бы все равно это сделать, причем резко, без переходного периода и без всяких льгот, в том числе и для женщин. Но это объективные тенденции, от этого никуда не деться».

На вопрос о возвращении земель лесного фонда в госсобственность президент уточнил, что необходимо разобраться в этом вопросе, и попросил подключиться к вопросу избранного губернатора Приморского края.

На следующей неделе пройдет встреча президента с главами регионов, которых избрали в этом году. Об этом президент сказал, отвечая на вопрос о выборах. На Дальнем Востоке в этом году избрали губернаторов Якутии, Магадана, Приамурья, Хабаровского и Приморского краев. Еще двое назначены врио – это главы Сахалинской области и Забайкальского края.

«Встречи будут и буквально на следующей неделе. Запланирован Госсовет, и после, я уже дал поручение, будет организована встреча с вновь избранными главами регионов. Просто надо было подождать выборов во Владивостоке», – отметил президент.

Екатерина Харина, журналист уссурийской телекомпании «Телемикс», задала вопрос о возможности укрупнения регионов внутри ДФО и о перспективах развития Дальнего Востока.

«Что касается укрупнения, то это дело самих регионов. Но считаю, что Сахалин самодостаточный регион, у него бюджетная обеспеченность выше, уровень жизни выше, чем в Приморском крае. А о перспективах… У нас целый комплекс, целый набор для развития и создания благоприятных условий: ТОР, дальневосточный гектар, развитие инфраструктуры, строительство портов. И это никуда не денется. Здесь вообще не может быть никаких сомнений. Это наш форпост. Будем в дальнейшем обязательно развивать науку, образование, поддерживать ДВФУ. Судостроительный кластер; продолжим создание верфи на Дальнем Востоке, где будут строиться самые крупные по тоннажу суда, которые не строили даже в Советском Союзе. Будем поддерживать дальше авиационный кластер, заказами будут заводы обеспечены. Возник совершенно новый кластер – космос. Наш космодром Восточный. И многое другое. Все то, что будет в поле нашего внимания, и я не сомневаюсь, что будет результат», – сказал Путин.

Прозвучали на пресс-конференции и вопросы от журналистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые так или иначе касаются Дальнего Востока. Японского корреспондента из информагентства «Киодо Цусим» интересовало заключение мирного договора между Россией и Японией.

«Мы искренне стремимся к заключению мирного договора с Японией. Потому что и Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании наших отношений. И не только потому, что нам нужно от Японии что-то с точки зрения экономики. Движение есть и сейчас. Оно двигается все равно, но нормализация в общем крайне важна и для России, и для Японии», – сказал Владимир Путин.

По информации Минвостокразвития, Япония является третьим стратегическим партнером ДФО во внешнеэкономической торговле (после КНР и Республики Корея). По итогам 9 месяцев этого года, внешнеторговый оборот ДФО с Японией вырос на 15,4 % и составил 5 миллиардов долларов из которых экспорт – 4,61 миллиарда, а импорт – 383 миллиона долларов. В дальневосточных территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток реализуется 10 проектов с участием японских инвестиций.

Также во время пресс-конференции Владимир Путин положительно оценил российско-китайские отношения, отвечая на вопрос журналиста из «Синьхуа» (КНР). В последние годы внешнеторговый оборот между Россией и Китаем дает прирост 20-25 %, и впервые за всю историю российско-китайских отношений ожидается преодоление отметки в 100 миллиардов долларов.

«Мы довольны этим результатом. Но это производный результат от состояния российско-китайских отношений. Мы работаем в двустороннем формате очень надежно, мы решили все проблемы, которые достались нам со времен Советского Союза. Мы сотрудничаем активно и на международной арене, что является фактором, оздоравливающим международную обстановку», – сказал глава государства.

Эта пресс-конференция стала 14-й с 2001 года. На нее было аккредитовано рекордное число журналистов – 1 702; примерно две трети из них приехали в Москву из разных регионов страны. Несколько десятков человек – сотрудники зарубежных средств массовой информации.

Пресс-конференция длилась чуть менее четырех часов. Самой короткой по времени была первая встреча Владимира Путина с журналистами в 2001 году – 1 час 35 минут. А самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года, она длилась 4 часа 40 минут.

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#российская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    сейчас все наладится, все будет как он сказал, вздохнули, встали раком, и работать!! работать!!

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    А если вдуматься, то он ничего не сказал. Ни на один вопрос не было конкретного ответа, да и не было правильных вопросов.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Noir

    А если вдуматься, то он ничего не сказал. Ни на один вопрос не было конкретного ответа, да и не было правильных вопросов.



    по сути это уже как минимум лет 5 так и проходит. вода, вода... может, конечно, мы уже привыкли за его время к таким мероприятиям, до него то никто так не общался со сми, но тренд ухудшается. нет остроты. все мягко, укладчиво. корабль тонет, на нижних палубах паника, матросы на зебрах устроили перфоманс, мотористы с ужасом смотрят на почти нулевой уровень топлива и масла, в вип-ресторане уже обожравшиеся персоны ждут очередное блюдо для поглощения, а капитан спокойно рассказывает, как гладки воды на волге...



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