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Слабый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 21 декабря

Слабый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 21 декабря
Фото: Амур.инфо

21 декабря в Амурской области ожидается переменная облачность, без осадков. Только на севере местами пройдет слабый, умеренный снег. Ветер слабый, дует с востока со скоростью до 5 метров в секунду.

Температура воздуха составит 12...17, местами по крайним северным районам – 20...25 градусов ниже нуля.

В Благовещенске осадков не ожидается. Восточный ветер разгонится до 5 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 13...15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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