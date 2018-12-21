Прогноз на 21 декабря: день Огненной Свиньи
Природный образ дня – это холодная вода, в которую падают горящие угли. Попадая в воду – они шипят и гаснут. День наделяет нас такими качествами, как вспыльчивость, раздражительность.
День притянул к себе большое количество отрицательных звезд.
Не планируйте на этот день никаких важных дел. Энергия дня находится в неподвижном состоянии. Дела, начатые в этот день, могут не принести желаемого результата.
Разъединяющий день, неблагоприятен для перестановки мебели, особенно в спальне. Могут испортиться отношения.
День со звездой Болезни. Не рекомендуется посещение больниц, хирургические вмешательства. Можно легко подхватить вирус.
День со звездой Банкрота. Сведите к минимуму финансовые операции. В этом дне денег нет.
День не подходит для начала ремонта и любой финансовой активности.
Энергии дня сталкиваются с представителями знака Змеи. Вам он приносит события. Есть вероятность поездок. Постарайтесь не загружать себя работой, устройте отдых.
Свинки навредят сами себе. Сперва думайте, затем делайте. У вас сложилась комбинация «сам дурак».
У Тигров дела могут сдвинуться «с мертвой точки», используйте это день для завершения начатого.
Если у Обезьянок что-то пошло не так, то это нормально. День сбивает планы.
Змеям, Петухам и Быкам день приносит звезду Путешествий, чем увеличивает вероятность поездок.
Дракончики становятся более интересными для противоположного пола. Не стоит флиртовать с малознакомыми людьми, не провоцируйте своего партнера.
Тигры, Лошади и Собаки легко расстанутся со своими деньгами. Отправляясь за покупками, вы способны накупить много лишнего. Не лучший день для приобретения дорогостоящей техники. По возможности, воздержитесь от крупных покупок.
Обезьяны, Крысы, и Драконы займутся психоанализом и самобичеванием. Для некоторых такая процедура окажется полезной.
Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп
Просмотров всего: 10
#восточный гороскоп #гороскоп #гороскоп на день