Гороскоп на 21 декабря: Раки успешны, Скорпионы решат проблемы

Восход Солнца: 08:26

Заход Солнца: 16:28

Солнце в Стрельце.

Овен. Звезды советуют Вам трудиться в надежной команде, а не в одиночку. Так вы получите то, о чем мечтали.

Телец. Сегодня Тельцов смогут заняться чистотой в своем жилье, и процесс уборки даже не будет их раздражать. Если сегодня Вы не будете знать, куда себя деть и чтоб «такого» сделать, купите лотерейный билет.

Близнецы. Сегодня если Близнецы захотят произвести впечатление на окружающих, их главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь.

Рак. Чем бы ни занималась команда, в которой присутствует представитель этого знака, она будет иметь успех, будь то спортивная игра или общий творческий проект на работе.

Читайте также

Гороскоп на неделю 17 – 23 декабря: Водолеев ждет удача в работе, Львам стоит отдохнуть

Лев. Вы должны быть крайне внимательным в словах. Любимый человек не виноват в том, что ваши дела идут кувырком.

Дева. Возможны ссоры и выяснения отношений не только с близкими, но и незнакомыми людьми. Вам могут предложить несколько вариантов новой работы, но отнестись к выбору нужно осторожно.

Весы. В этот день разом всплывут все проблемы прошлого. Придется решать их своими силами, а также выложить немало денежных средств.

Скорпион. Постарайтесь на этот день запланировать как можно больше. Хорошо пройдут деловые переговоры. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги.

Читайте также

Восточный гороскоп до 5 января 2019 года

Стрелец. Погода улучшится, и настроение заметно начнет меняться в лучшую сторону. Улучшится и ваше здоровье. Поправить здоровье можно, уравновесив свое душевное состояние.

Козерог. Сейчас идет неблагоприятное время для поездок и новых знакомств. Чем меньше контактов у вас будет, тем удачнее пройдет день.

Водолей. Если у вас что-то не получается, то не стоит расстраиваться, просто отложите это дело до завтра, а сегодня займитесь чем-то иным.

Рыбы. Не обращайте внимания на маленькие недоразумения. Какие-то планы будут срываться из-за того, что вам не хватит времени на их осуществление.

Астролог: Вальдемар Небоходцев