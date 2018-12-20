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Глава Белогорска: открытие путепровода 25 декабря теперь зависит только от РЖД

Глава Белогорска: открытие путепровода 25 декабря теперь зависит только от РЖД
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Открытие путепровода в Белогорске 25 декабря, после завершения работ по укреплению опоры № 3, зависит от оперативности выделения технологических «окон» РЖД. В управлении капитального строительства рассказали, что генподрядчик готов работать в ежедневном режиме, однако нет возможности, поскольку выделяются «окна» с большими трудностями и на короткий срок, всего 2-3 часа.

Пресс-служба администрации Белогорска сообщает, что в настоящее время подготовлено основание на ж/д путях, установлены бетонные блоки под аварийной опорой, изготовлены все металлические конструкции для усиления (10 опор, 5 консолей). 4 консоли из 5 уже установлены, а также смонтированы 8 из 10 металлических оснований для установки металлических стоек. Работы велись на высоте с отключением контактной сети и привлечением мотовоза ЭЧК-45.

В управлении капитального строительства отмечают, что ремонтные работы перешли в активную фазу, когда необходимо, как минимум, два двухчасовых и два шестичасовых технологических «окна» с привлечением мотовоза СМП-807. Это позволит выполнить все работы в обозначенный ранее срок – 25 декабря, до новогодних праздников.

«Город сделал все возможное и невозможное, чтобы в кратчайшие сроки решить вопрос по аварийной опоре. Это было непросто. Более того, мы готовы открыть путепровод досрочно, но теперь все зависит только от РЖД: будут окна – сможем работать, не будет окон – не сможем», – говорит глава Белогорска Станислав Мелюков.

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#Белогорск #транспорт

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