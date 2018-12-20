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20декабря
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сегодня, 22:03 0

Президент РФ выступил за изменения в сфере долевого строительства

Президент РФ выступил за изменения в сфере долевого строительства
Фото: кадр видео

Очередной темой, которая была поднята в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, стало долевое строительство и проблемы обманутых дольщиков. Глава государства сказал, что данная сфера нуждается в переменах.

«Получается, что мы держим относительно низкий профиль стоимости жилья, но за счет чего? За счет того, что кто-то получает это жилье – по относительно низким ценам, но в том числе это происходит за счет того, что у части людей деньги изымаются, и они вообще ничего не получают. Ни денег, ни жилья. Вот в чем корень проблемы и корень зла», – отметил Путин.

По его словам, нужно «переходить к банковскому финансированию, к кредитованию отрасли нормальным цивилизованным способом», иначе ситуация не изменится. Даже если это приведет к «некоторому снижению» в строительном секторе.

Владимир Путин обозначил, что обманутым дольщикам нужно помочь.

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#российская власть #строительство

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