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сегодня, 21:35 0

В ходе пресс-конференции Владимир Путин упомянул Восточный

В ходе пресс-конференции Владимир Путин упомянул Восточный
Фото: кадр видео

20 декабря в Москве идет большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства напомнил о развитии Дальнего Востока, о тех проектах, которые реализуются в макрорегионе, в том числе в Амурской области.

«Возник совершенно новый кластер – это космос, новый наш космодром Восточный. (…) Все это будет находиться в поле нашего внимания. Я не сомневаюсь, что мы добьемся положительных результатов», – сказал Путин.

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#космодром #космос #российская власть

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