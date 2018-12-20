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На пресс-конференции Путина речь зашла о сидящем в Приамурье Цеповязе

На пресс-конференции Путина речь зашла о сидящем в Приамурье Цеповязе
Фото: кадр видео

В Москве в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина упомянули Вячеслава Цеповяза, который сейчас отбывает наказание в колонии Амурской области.

Представительница одного из СМИ сообщила, что в российских колониях, СИЗО участились случаи пыток. В то же время Цеповяз, отметила она, находясь в колонии, мог позволить себе «различную роскошь». Девушка спросила, нужна ли в связи с этим реформа в системе ФСИН.

«Ситуация в местах лишения свободы – она должна находиться под постоянным контролем, прежде всего – прокуратуры. Разумеется, то, что мы видим, факты, которые всплывают, это абсолютно недопустимо», – сказал президент.

Он подчеркнул, что должны наказываться любые преступления. А систему ФСИН нужно совершенствовать. Необходимо также повышать уровень гражданского контроля.

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#российская власть

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