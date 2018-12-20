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сегодня, 19:41 3

Президент РФ отметил, что возвращение страны к социализму невозможно

Президент РФ отметил, что возвращение страны к социализму невозможно
Фото: кадр видео

В Москве продолжается большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Очередной вопрос главе страны касался возможности «реставрации социализма» в России. Путин ответил на него отрицательно.

«Глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма (…) невозможна», – сказал он. В то же время, отметил президент, возможно использование отдельных социалистических элементов.

«Справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, выстраивание политики государства на то, чтобы снизить до минимума количество людей, которые живут за чертой бедности. Обеспечить подавляющее большинство людей услугами здравоохранения, образования на приемлемых условиях. Если говорить про социализацию в этом смысле, то хочу вас заверить, что мы как раз такую политику и проводим сейчас», – сказал Владимир Путин.

По его словам, именно на это направлены национальные проекты России.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    К социализму невозможно. А к царизму вообще легко.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    А кто будет определять какие отдельные социальные элементы нужно возвращать в стране?

    Опять вова с друганами?

    Недурно пристроился.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Какие такие глубинные изменения глубинной наукой Путин утверждает. Он что создал новую научную теорию об обществе и законах его развития. Кому лапшу на уши вешает?

    О нищете ничего не знает и о развале экономики говорит как о подьеме, а уже какие-то глубинные изменения усмотрел.

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