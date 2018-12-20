Президент РФ отметил, что возвращение страны к социализму невозможно

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В Москве продолжается большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Очередной вопрос главе страны касался возможности «реставрации социализма» в России. Путин ответил на него отрицательно.

«Глубинное изменение общества таково, что реставрация социализма (…) невозможна», – сказал он. В то же время, отметил президент, возможно использование отдельных социалистических элементов.

«Справедливое распределение ресурсов, справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, выстраивание политики государства на то, чтобы снизить до минимума количество людей, которые живут за чертой бедности. Обеспечить подавляющее большинство людей услугами здравоохранения, образования на приемлемых условиях. Если говорить про социализацию в этом смысле, то хочу вас заверить, что мы как раз такую политику и проводим сейчас», – сказал Владимир Путин.

По его словам, именно на это направлены национальные проекты России.