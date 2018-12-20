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Путин высказался о свободе в интернете

Путин высказался о свободе в интернете
Фото: кадр видео

20 декабря в Москве в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина речь зашла о свободе в интернете. Глава государства отметил, что пользователи сети должны подходить к этому ответственно.

«Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете. Чем отличается поведение в интернете от того, что за границами интернета? Это тоже общество, тем более, интернет проник во все сферы нашей жизни», – сказал Путин.

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#интернет #российская власть

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