Владимир Путин: нам нужен прорыв

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20 декабря в Москве проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Отвечая на первый вопрос журналистов, глава государства заявил о необходимости прорыва.

«Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего», – сказал президент.

По его словам, нужно концентрировать имеющиеся ресурсы на важнейших направлениях развития.

Путин сказал, что по национальным проектам в России запланировано 20,8 триллиона рублей. Еще 6,5 триллиона рублей – отдельный план по развитию инфраструктуры.

«Без постановки целей – в какие бы ни упаковать конверты эти цели – невозможно добиться конечного результата», – подчеркнул глава государства.