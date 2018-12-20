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сегодня, 18:35 13

Владимир Путин: нам нужен прорыв

Владимир Путин: нам нужен прорыв
Фото: кадр видео

20 декабря в Москве проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Отвечая на первый вопрос журналистов, глава государства заявил о необходимости прорыва.

«Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего», – сказал президент.

По его словам, нужно концентрировать имеющиеся ресурсы на важнейших направлениях развития.

Путин сказал, что по национальным проектам в России запланировано 20,8 триллиона рублей. Еще 6,5 триллиона рублей – отдельный план по развитию инфраструктуры.

«Без постановки целей – в какие бы ни упаковать конверты эти цели – невозможно добиться конечного результата», – подчеркнул глава государства.

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#российская власть

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    58 минут назад

    Бред какой то.

  • Maikl

    Maikl
    48 минут назад

    Уже 20 лет одно и тоже! А прорыв только в Китае, Индонезии, Малайзии и тд..

  • гусеница

    гусеница
    44 минуты назад

    Нам нужен другой президент. Который способен повернуться к народу "передом", к западу "задом". Чем угодно занимаемся только не подъёмом экономики своей страны. Огорчительно.

    С уважением

  • БаРмалей

    БаРмалей
    34 минуты назад

    Нам нужно ликвидировать НАРЫВ гнойный антинародный! ..похоже это хотел сказать!

  • physic1

    physic1
    30 минут назад

    ГЫ!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Васёк

    Васёк
    28 минут назад

    Почему-то прорыв начали с повышения старых и введения новых налогов ((

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Сколько уже можно прорываться?

    О плановой экономике не слышали?

    Похоже, Президент некоторые лекции в училище либо проспал, либо в наряде простоял. (

  • physic1

    physic1
    18 минут назад

    Нам нужен прорыв!!:

    Конкретно (по фамилиям,конкретно КОМУ Нужен прорыв!!)

  • Ветерок100

    Ветерок100
    18 минут назад

    у нас каждый день прорыв... на теплотрассе

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    17 минут назад

    Куда этот прыгать то собрался?

    Уже допрыгался, дальше некуда.

    Пусть прыгает со своими друганами куда подальше отсель.

    Это будет единственное доброе дело в его жизи.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    15 минут назад

    Понеслось! Сейчас каждая вторая новость на гламуринфе будет про высказывания Путина. Как говорится "Услышал звон, ...". Желтая пресса это любит.

  • Nebo

    Nebo
    10 минут назад

    Сколько сарказма в этом заголовке .....

  • S.Tatiana

    S.Tatiana
    8 минут назад

    «Без постановки целей – в какие бы ни упаковать конверты эти цели – невозможно добиться конечного результата», – подчеркнул глава государства.


    Сказанул, так сказанул)

    Про "причесать" перед упаковкой, забыл добавить.

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