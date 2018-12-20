В ОКЦ прошел концерт, посвященный юбилею Амурской области

В четверг, 20 декабря, 160-летие Амурской области отметили большим заключительным концертом в Общественно-культурном центре Благовещенска. Почти два часа на сцене выступали лучшие амурские артисты. С поздравлениями на сцену вышел и губернатор Василий Орлов.

О красоте Амурской земли, открывая большой праздничный концерт, спел сводный детский хор. В его составе – золотой призер всемирной хоровой олимпиады – хор «Детство».

Весь юбилейный год в регионе прошел под девизом «Нам есть кем гордиться». И не только в культурной жизни. О достижениях в экономике, о перспективах и положительных изменениях говорил в приветственном слове губернатор.

«Сегодня в Амурской области реализуются два крупнейших по мировым масштабам проекта. Во-первых, это, конечно, космодром Восточный, вторая очередь начата в этом году, она позволит запускать ракеты тяжелого класса, класса "Ангара", сделает Россию конкурентоспособной. Второй проект – это проект газоперерабатывающего комплекса, проект "Сила Сибири". Он будет запущен в следующем году. В 2021 году будут запущены первые две очереди газоперерабатывающего завода, который строит компания "Газпром". Очень рассчитываем, что в следующем году начнется строительство газохимического комплекса компании СИБУР», – рассказал губернатор.

Все эти проекты должны решить главную задачу: остановить отток населения из области и вдохнуть новую жизнь в северные территории. На церемонии губернатор вручил награды и благодарности тем, кто уже сейчас делает жизнь в области лучше. А затем большая концертная программа продолжилась. Посвятили ее истории и становлению области, начиная с жизни эвенкийских племен и времен покорения Амура .

История Амурской области неотделима от истории страны. Были в ней и страницы военные. Минутой молчания зал почтил память погибших во Второй мировой войне амурчан.

Но, несмотря на все трудности, жизнь продолжалась. Рождались дети, и уже новое поколение амурчан создает новейшую историю области.

Область подарила русской культуре известных поэтов и художников, писателей и артистов. Среди них режиссеры Леонид Гайдай и Валерий Приемыхов, чье имя носит гран-при фестиваля «Амурская осень», который уже 15 лет проходит в Благовещенске.

«Мы каждый раз стараемся, чтобы молодые талантливые актеры приезжали в область, те, кто еще не бывал здесь. В этом году, как мне кажется, это удалось особенно, и были хорошие отзывы отовсюду. Поэтому я рад, что мы что-то можем иногда дарить амурчанам», – сказал Сергей Новожилов президент фестиваля кино и театра «Амурская осень».