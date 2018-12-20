Отец пауэрлифтера Андрея Драчёва не верит в раскаяние убийцы сына

Как сообщало информагентство, 20 декабря в Хабаровске состоялся суд над Аллахверановым. Он получил 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор.

«Естественно, этот приговор меня не устроил, но признаю, что в плане закона все было сделано грамотно», – выйдя из зала суда, рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Константин Драчёв. По его словам, это заслуга его адвокатов. Кстати, интересы Драчёва защищали два представителя, тогда как за обвиняемого боролись четыре адвоката.

«Если бы не мои адвокаты, его защита бы его вытащила, – уверен отец Андрея Драчёва. – Защита что только ни придумывала – то экспертиза им не нравилась, засыпали судью ходатайствами. Потом начали придумывать, что это было убийство по неосторожности. А какая тут неосторожность?! По их словам, точная причина смерти Андрея не известна, на самом деле все известно. Когда Андрей падал, он был уже мертв».

В последнем слове осужденный сказал, что совершил преступление по неосторожности и попросил прощения у родственников Андрея Драчёва. Но отец погибшего не услышал, по его словам, ни капли раскаяния. «Он сказал хитро: "Если бы вернуть все назад, то мы бы с Андреем этого не допустили". Понимаете, "мы с Андреем"! Даже здесь он пытается переложить свою вину на моего сына», – говорит Константин Борисович.

На фото Андрей и Константин Драчёвы, источник: "Одноклассники"

Точка в резонансном деле еще не поставлена. Суда ждут и те, на чьих глазах погиб Андрей. «Судить будут Овчинникова, это полицейский, который там был, но ничего не сделал. И два нацгвардейца, которые два раза приезжали, но тоже ничего не предприняли», – уточняет Константин Драчёв.

Отец погибшего сказал, что пока не знает, будет ли обжаловать приговор убийце сына. Решение об этом он собирается принять после консультации с адвокатами. «Справедливость, я думаю, есть. Камень с души все-таки упал. Жизнь продолжается», – такими словами мужчина завершил разговор с журналистом.

Погибший спортсмен Андрей Драчёв родился и вырос в Райчихинске Амурской области. Его отец работает в спортивной школе Райчихинска тренером-преподавателем по пауэрлифтингу.