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В Благовещенске на реке Зее провели подводные учения

В Благовещенске на реке Зее провели подводные учения

Водолазы еженедельно оттачивают свои навыки по спасению тонущих людей и вытаскиванию из воды техники. Одна из тренировок прошла в четверг, 20 декабря.

Во время глубоководных тренировок спасатели также проверяют готовность снаряжения. В этот раз специалисты проверили новые средства спасения. В холодной воде опробовали костюмы, которые будут использовать весной в случае паводков.

«Сейчас мы отрабатываем готовность водолазной станции к зимним спускам. Проводится тренировка, смотрится готовность каждого водолаза – обеспечивающего, рабочего, страхующего, как они в данной ситуации себя проявят. Подготовка к зимнему спуску требует какое-то время. Подготовка, развертывание станции, рабочая проверка снаряжения страхующего, рабочего, готовность обеспечивающего персонала к зимним видам работ - сейчас все и проверяем. В данном случае у нас стоит задача обследовать майну. Также сейчас испытываем, как поведут себя в холодной воде средства спасения для спасателя на случай весенних паводков и наводнения», – рассказал Дмитрий Селезнев начальник водолазной поисково-спасательной группы.

За водолазами во время погружения следят медики.

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#жизнь

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