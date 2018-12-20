В Благовещенском районе произошли два ДТП с переворотом (фото, видео)

Фото: кадр видео

20 декабря в Благовещенском районе случились два ДТП с опрокидыванием транспортных средств. Фото и видео с мест происшествий появились в социальных сетях.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, в 15:11 на 24-м километре трассы Благовещенск – Свободный произошло столкновение двух автомобилей. Люди в аварии не пострадали. На бокусудя оказался внедорожник.

По информации «Сканера», под Благовещенском также опрокинулся грузовик. Обстоятельствами этого ДТП ИА «Амур.инфо» не располагает.

Фото, видео: instagram.com/mreporter_blg, instagram.com/skaner_dtp28