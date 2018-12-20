Facebook объяснил доступ к переписке пользователей

Социальная сеть Facebook обвиненная в том, что предоставляет доступ к приватным данным пользователей, в том числе к их переписке, сторонним сервисам. Facebook объяснила это интересами самих пользователей.

Накануне издание The New York Times опубликовало материал, из которого следует, что Facebook посредством своего API давал доступ к личной информации пользователей многим сторонним компаниям. По информации издания, ссылающегося на внутренние документы компании и показания 50 бывших сотрудников, Facebook сотрудничал с Apple, Amazon, Microsoft, Spotify и Netflix, давая им доступ к данным пользователей в соцсети.

Facebook прокомментировал ту часть обвинений, которая касалась наиболее болезненной информации, а именно переписки в мессенджере. В публикации The New York Times утверждалось, что сторонние сервисы могли не только читать, но и писать сообщения.

Доступ к переписке был необходим для того, чтобы пользователи могли общаться в мессенджере непосредственно из Spotify и Netflix. Право на чтение было необходимо для того, чтобы пользователи могли читать поступающие им сообщения, а право на написание — чтобы можно было отвечать на сообщения непосредственно из интерфейса стороннего сервиса.

Как подчеркивается в заявлении Facebook, не могло быть и речи о том, что переписку пользователей могли читать представители этих компаний. Кроме того, из заявления социальной сети следует, что данная практика была «экспериментальной», а доступ был строго ограничен, сообщает телеканал «360».