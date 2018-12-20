Большая конференция Владимира Путина пройдет 20 декабря

Президент России Владимир Путин 20 декабря соберет традиционную Большую пресс-конференцию. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России» и сайт Вести.Ru.

Большая пресс-конференция пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Пресс-конференция станет первой с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок в мае нынешнего года и четырнадцатой с 2001 года, пишет Вести.Ru.

В интервью телеканалу «Россия 24» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в этом году было аккредитовано рекордное число журналистов — 1 702. «Мы действительно фиксируем повышенный интерес по линии федеральных, региональных и международных СМИ», — отметил он.

Он сообщил, что 99,9 % журналистов, которые обратились за аккредитацией, ее получили. Было всего несколько отказов по соображениям безопасности: «Так, к сожалению, бывает: люди с различными заболеваниями, люди с судимостью».

Как сообщает ТАСС, примерно две трети журналистов приедут в Москву из разных регионов страны. Несколько десятков человек — сотрудники зарубежных информагентств, изданий и теле- и радиокомпаний из Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, США, Украины, Японии и других стран. В этом году журналистов попросили не приносить большие плакаты, чтобы не мешать работе фотографов и операторов. Максимальный формат — А3.

Самой короткой по времени была самая первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году — 1 час 35 минут. А самой продолжительной пресс-конференция 2008 года — 4 часа 40 минут. Обычно общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Продолжительность разговора зависит только от президента.