Диетологи рассказали о правильном новогоднем меню

Несколькими принципами новогоднего стола поделились российские диетологи. В первую очередь, специалисты рекомендуют не готовить более двух основных блюд.

Ограничиться можно традиционными блюдами, без которых нет ощущения Нового года, а остальное оставить на другие дни. Есть лучше маленькими порциями, при этом больше двигаться.

«Общайтесь, чаще вставайте из-за стола», – советует диетолог. Для заправки новогодних салатов диетолог рекомендует использовать не магазинные майонезы и соусы, а приготовленные в домашних условиях. Такой вариант майонеза будет менее калориен и более полезен.

В селедку под шубой рекомендуется добавлять малосольную рыбу, чтобы организм не накапливал лишнюю воду за счет излишка соли. Колбасную продукцию можно заменить вареным мясом курицы или говядины. Также в новогоднюю ночь стоит есть больше сырых овощей. Овощи содержат много клетчатки, которая быстро насыщает организм. За счет этого возникает гораздо меньше риска переесть.

31 декабря стоит полностью исключить из меню любые фрукты. В комплексе с другими составляющими праздничного стола они будут лишними. Вся фруктоза, содержащаяся во фруктах, уйдет в накопления жира, так запасы гликогена печени после такого ужина будут заполнены.

В части выбора спиртного специалисты рекомендуют ограничиться одним видом напитка. Свои советы по поводу новогоднего алкоголя не так давно давал и Минздрав. Он советовал не пить крепкие спиртные напитки, пишет VistaNews.