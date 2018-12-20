Очевидцы: в центре Благовещенска горел человек (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали необычное видео. Отправитель сообщил, что рядом с Общественно-культурным центром в Благовещенске якобы горел человек.

На кадрах действительно видна человеческая фигура, на которой пылает одежда. В руках – пиротехническое изделие. При этом за кадром слышен смех.

Отправивший ролик мужчина по телефону пояснил, что это происходило 9 декабря. «Гуляли, сняли на ОКЦ. Подробностей особых нет. Фаерщики видео снимали. Ничего такого ужасного. Там, скорее, весело было, чем страшно», – сказал амурчанин.

Информагентство обратилось за комментарием к директору ОКЦ Надежде Багровой. Она сообщила, что ей об этом ничего неизвестно. В учреждении проверят камеры видеонаблюдения.

В МО МВД России «Благовещенский» поведали, что за минувшие сутки сообщений подобного рода в полицию не поступало.

ИА «Амур.инфо» также спросило мнение о ролике руководителя благовещенского театра огня «Одержимые» Алексея Зимникова.

«Исходя из моего 10-летнего опыта работы, могу сказать, что это однозначно не монтаж. Не наблюдается наложения эффектов. Судя по поведению человека, нельзя сказать, что он испытывает какой-либо дискомфорт. Человек идет, приплясывая, крутится. В это же время люди, которые снимают, улыбаются, смеются на заднем плане. То есть это очень хорошая постановка и сделана она кем-то, кто разбирается, как работать с огнем, либо знает этот фокус», – сказал Алексей.

Он привел пример с фокусом «Горящая голова», когда у человека вспыхивают волосы, и всем кажется, что он обгорает. «Как он делается, я, к сожалению, сказать не могу. Но суть в том, что есть определенные жидкости, которые горят на поверхности материала, но при этом не прожигается сам материал, не обжигаются руки. Я делал подобный фокус, когда в руке держал огненный шар, жонглировал шарами. Фокус заключался в том, что использовался высоколетучий бензин в малом количестве. То есть этот бензин не успевает зажечь материал, горит только верх, выгорая», – объяснил Зимников.