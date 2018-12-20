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Анар Аллахверанов, убивший пауэрлифтера в Хабаровске, осужден на 18 лет

Анар Аллахверанов, убивший пауэрлифтера в Хабаровске, осужден на 18 лет
Фото: www.dvnovosti.ru

20 декабря в Хабаровске осужден обвиняемый в убийстве спортсмена — пауэрлифтера Андрея Драчёва. Анар Аллахверанов получил 18 лет колонии строгого режима, пишет DVhab. Следствие длилось около полутора лет и уместилось в восемь томов уголовного дела.

Признать виновным по ч.2 ст. 105 и назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничение свободы на два года потребовал прокурор. Сторона защиты просила для Аллахверанова не более девяти лет.

В последнем слове Аллахверанов частично признал вину, сказал, что совершил преступление по неосторожности и попросил прощения у родственников Андрея Драчёва.

«Считаем приговор строгим и необоснованным. В связи с чем, по поручению подзащитного, он будет обжалован в вышестоящий орган», – прокомментировала сторона защиты.

Фото: www.dvnovosti.ru

В апреле 2018 года к уголовной ответственности хотели привлечь сотрудников вневедомственной охраны. По версии следствия, утром 20 августа 2017 года, в день убийства пауэрлифтера, они прибыли по вызову к зданию центрального универмага и стали свидетелями конфликта между Аллахверановым и Драчёвым. «Двое сотрудников обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Точная причина смерти Драчёва неизвестна по сей день. Но, видимо, чтобы не затягивать дело, суд отклонил ходатайство защиты на проведение дополнительной экспертизы, сообщает издание.

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчёв погиб в результате уличной драки с Анаром Аллахверановым 20 августа 2017 года. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Видео облетело интернет, случай получил широкий резонанс не только в Хабаровске, но и во всей стране.

Анар Аллахверанов скрылся из Хабаровска и был объявлен в международный розыск, за любую информацию о его местонахождении предлагалось солидное вознаграждение. Но 19 сентября 2017 года Аллахверанов сам сдался властям, приехав в краевое следственное управление.

Погибший спортсмен Андрей Драчев родился и вырос в Райчихинске Амурской области. Его отец работает в спортивной школе Райчихинска тренером-преподавателем по пауэр-лифтингу.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    3 часа назад

    нормально работает правосудие, Варламов убил жену с ножа, истыкав ее получил 10 лет. Этот с вертухи уложил качка, получил 18, мне кажется засудили мужика. Причем качок подозреваю, что тоже вел себя борзо

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    3 часа назад

    сейчас-то ему там объяснят, кто он такой и что.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Вот это КРУТО!!! Ещё бы и за "пьяные" ДТП, повлекшие смерть человека, давали столько. Тогда бы, народ задумался, садиться за руль, или не стоит...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Как то крутовато за драку.

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    2 часа назад

    С чего вдруг крутовато? Нормально дали. Потерпевший уже лежит без сознания, находится в беспомощном состоянии. А Анар Алияр Оглы Аллахверанов наносит ему точные удары кулаком в голову. Как молотом сверху вниз. 5 ударов, не менее

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    так проще было б если б он просто его зарезал, меньше б дали

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    а чуваку который с ружья расстрелял другого у швейка дали 13 лет, стало быть с руки мочить себе дороже

  • Asd456

    Asd456
    1 час назад

    "чудны дела твои Господи". Резонанс двигатель правосудия. Если б не интернет а так по пьянке в деревне дали бы лет восемь

  • Просто Рогов

    Просто Рогов
    1 час назад

    А Кокорин и Мамаев вообще за лёгкий вред за решеткой... Резонанс он такой. .

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