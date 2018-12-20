Анар Аллахверанов, убивший пауэрлифтера в Хабаровске, осужден на 18 лет

Признать виновным по ч.2 ст. 105 и назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничение свободы на два года потребовал прокурор. Сторона защиты просила для Аллахверанова не более девяти лет.

В последнем слове Аллахверанов частично признал вину, сказал, что совершил преступление по неосторожности и попросил прощения у родственников Андрея Драчёва.

«Считаем приговор строгим и необоснованным. В связи с чем, по поручению подзащитного, он будет обжалован в вышестоящий орган», – прокомментировала сторона защиты.

Фото: www.dvnovosti.ru

В апреле 2018 года к уголовной ответственности хотели привлечь сотрудников вневедомственной охраны. По версии следствия, утром 20 августа 2017 года, в день убийства пауэрлифтера, они прибыли по вызову к зданию центрального универмага и стали свидетелями конфликта между Аллахверановым и Драчёвым. «Двое сотрудников обвиняются в неисполнении своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Точная причина смерти Драчёва неизвестна по сей день. Но, видимо, чтобы не затягивать дело, суд отклонил ходатайство защиты на проведение дополнительной экспертизы, сообщает издание.

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчёв погиб в результате уличной драки с Анаром Аллахверановым 20 августа 2017 года. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Видео облетело интернет, случай получил широкий резонанс не только в Хабаровске, но и во всей стране.

Анар Аллахверанов скрылся из Хабаровска и был объявлен в международный розыск, за любую информацию о его местонахождении предлагалось солидное вознаграждение. Но 19 сентября 2017 года Аллахверанов сам сдался властям, приехав в краевое следственное управление.

Погибший спортсмен Андрей Драчев родился и вырос в Райчихинске Амурской области. Его отец работает в спортивной школе Райчихинска тренером-преподавателем по пауэр-лифтингу.