«Дом, который построил Джек», «Колетт»: кинопремьеры недели

20 декабря в благовещенских кинотеатрах стартовали пять кинопремьер. Это два фильма российского производства «Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел» и «Семь пар нечистых». Горожане могут посмотреть также триллер «Идеальная западня», ужасы «Дом, который построил Джек» и драму «Колетт».

Полицейский с Рублевки: новогодний беспредел

В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры и вместе с оперативниками решает ограбить банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела — Яковлевым легко раскроют это дело, деньги вернут и все сохранят работу в следующем году. Но все идет не так, как задумал Гриша…

Актеры: Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов. Режиссер: Илья Куликов.

Фильм покажут в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов.

Семь пар нечистых

1941 год. Бунт в открытом море — это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями. Эта ненависть переполняет людей. Бунт заключенных на корабле страшен вдвойне. Слишком много ненависти на ограниченном пространстве. Но все меняется, когда появляется общий враг.

Актеры: Юрий Борисов, Мари Ворожи, Тимофей Трибунцев, Василий Мищенко. Режиссер: Кирилл Белевич.

Фильм можно посмотреть в «Киноцентре».

Колетт

Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.

Актеры: Кира Найтли, Фиона Шоу, Доминик Уэст, Роберт Пью. Режиссер: Уош Уэстмоленд.

Картину покажут в «Киноцентре».

Дом, который построил Джек

История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится, как к настоящему произведению искусства.

Актеры: Мэтт Диллон, Бруно Ганц, Ума Турман, Шиван Фэллон. Режиссер: Ларс фон Триер.

Фильм можно посмотреть в «Киноцентре».

Идеальная западня

Романтический уикенд на уединенной роскошной вилле в итальянской Тоскане — вот, что должно помочь вернуть отношениям Брайана и Кэсси искру страсти. Но, едва начав наслаждаться жизнью и друг другом, молодая пара сталкивается со странным незнакомцем, который втягивает их в опасную игру, в которой нельзя доверять никому.

Актеры: Эмили Ратаковски, Аарон Пол, Риккардо Скамарчо, Кэти Луиз Саундерс. Режиссер: Джордж Рэтлифф.

Картину покажут в «Киноцентре».