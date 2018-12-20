Амурской области исполнилось 160 лет

В четверг, 20 декабря, празднуется 160-летие со дня образования Амурской области. Приамурские земли, присоединенные к России после заключения Айгунского и Тяньцзиньского договоров, были оформлены в область повелением императора Александра II от 20 декабря 1858 года.

Первоначально в Амурскую область входили территории по левому берегу Амура и значительно превосходили границы современного субъекта РФ с таким же названием. Хотя область только образовалась, здесь уже жило немало русских. В устье Амура стоял Николаевск – старейший русский город на Амуре. Прошло уже полгода, как было основано село Хабаровка. Но самым крупным поселением являлся Благовещенск, которому было более двух лет. В городе жили практически только военные и переселенные забайкальские казаки, ставшие основой зарождающегося Амурского казачьего войска.

Статус города Благовещенск получил за полгода до образования Амурской области – в июле 1858 года. Именно он стал административным центром новообразованной области. Первым военным губернатором Приамурья стал Николай Буссе, который до этого занимался амурскими сплавами и уже неплохо изучил край.

В 1860 году после заключения Пекинского договора к России отошли земли Приморья, была образована Приморская область, и границы Приамурья слегка скорректировали. На тот момент в нее не входила часть современного Тындинского района. Зато на восток Амурская область тянулась до самого слияния Амура с Уссури, в нее входила вся нынешняя Еврейская автономия и немалая часть Хабаровского края, который тогда не существовал.

Спустя 160 лет в Амурской области праздновать круглую дату стали практически с начала 2018 года. Многие культурные мероприятия, которые проводились в краеведческом музее, драмтеатре, культурных учреждениях, были посвящены юбилею. XVI фестиваль кино и театра «Амурская осень» также был посвящен этому событию. Даже логотип фестиваля разработали так, чтобы можно было прочитать и «16», и «160».

В апреле прошел областной праздник казачьей культуры «Казачий острог», который вместил в себя и конференцию, и выставку, и концерт. В Городском доме культуры дали исторический бал, посвященный жизни Благовещенска 120-летней давности.

Также к 160-летию области был благоустроен участок новой набережной Амура в районе улиц Пионерской и Шевченко. В старинном селе Албазино прошла конференция, посвященная юбилею Приамурья.

В день юбилея с праздником амурчан поздравил спикер Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов: «В эти дни жители региона отмечают славную дату в жизни Приамурья. Область образовалась как форпост России на Дальнем Востоке, как земля сильных, мужественных, деятельных, радушных и открытых для общения людей. За короткий по историческим меркам срок возникли многочисленные поселения, были включены в хозяйственный оборот земли, созданы промышленные предприятия, налажена торговля, построены школы и больницы. Замечательные традиции, заложенные первопроходцами, восприняли и приумножили последующие поколения. Несмотря на все трудности, испытания, Амурская область сохранила экономический, социальный и духовный потенциал.

Сегодня регион вступает в новый этап, связанный с осуществлением долгосрочной стратегии развития территорий Дальнего Востока и Забайкалья. Достигнуты ощутимые успехи в подъеме промышленности и сельского хозяйства, развитии социальной сферы, транспортной и энергетической инфраструктуры, освоении космоса, привлечении инвестиций. Нет сомнения, что уже в обозримом будущем область станет территорией устойчивого динамичного развития и достойного уровня жизни, где людям будет комфортно и интересно жить. Искренне желаю всем вам, дорогие амурчане, доброго здоровья, благополучия, успехов в достижении намеченного!».