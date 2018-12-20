Официально объявлена стоимость проезда в общественном транспорте Благовещенска

Депутаты Благовещенской городской думы приняли решение установить социальную поддержку горожанам по оплате проезда на муниципальном транспорте. Билет на городском транспорте для жителей будет стоить 25 рублей.

Как сообщало Амур.инфо, в управлении государственного регулирования цен и тарифов подписан приказ о повышении с 1 января 2019 года тарифов на перевозку пассажиров и багажа в муниципальном и частном транспорте.

Согласно документу, тариф для муниципального предприятия «Автоколонна 1275» был установлен в размере 33 рублей, а для частников – в размере 25 рублей. Тем временем депутаты думы Благовещенска на очередном заседании, 20 декабря, установили социальную поддержку гражданам по оплате проезда автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования.

«Социальная поддержка на 2019 год предусмотрена путем снижения стоимости проезда и провоза багажа в автобусах муниципального предприятия "Автоколонна 1275" , предельный максимальный уровень которой для муниципальных перевозчиков города Благовещенска установлен управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области, до 25 рублей за разовую поездку (провоз багажа)», – сообщает пресс-служба городской администрации.

Таким образом, проезд на всех видах транспорта, как муниципального, так и частного, подорожает с нового года на 2 рубля – до 25 рублей. На сегодняшний день билет стоит 23 рубля.

Также депутаты на заседании установили дополнительную меру социальной поддержки для пенсионеров, у которых нет федеральных или областных льгот. Для таких пенсионеров ежемесячный проездной в муниципальном транспорте будет стоить 390 рублей, тогда как для остального, не льготного населения проездной документ стоит 1 320 рублей – это так называемый проездной по требованию.

Как уточнили в пресс-службе Благовещенской городской думы, 390 рублей пенсионный проездной будет стоить третий год подряд.