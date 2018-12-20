Амурская область заняла 37 место в России по количеству преступлений

По количеству зарегистрированных преступлений Амурская область занимает 37 место по России и пятое место по Дальневосточному федеральному округу. Выше число преступлений в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Республике Бурятия.

С начала 2018 года в Приамурье отмечено сокращение количества зарегистрированных преступлений более чем на 4 %. Уровень преступности в области за январь-ноябрь 2018 года составил почти 2 000 преступлений на 100 000 населения. Как отмечает прокуратура Амурской области, по-прежнему чаще всего совершаются преступления против собственности, личности, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Каждое пятое преступление относится к категории тяжких и особо тяжких. Наряду с этим в области сократилось число умышленных убийств и изнасилований. Реже стали совершаться преступления в общественных местах, наибольший их удельный вес отмечен в крупных городах – Благовещенске, Белогорске и Свободном.

Большинство тех, кто совершил преступление, не имели постоянного источника дохода и ранее привлекались к уголовной ответственности, находились в состоянии алкогольного опьянения. Практически каждый пятый преступник употреблял наркотики.

Общая сумма материального ущерба, причиненного преступлениями, совершенными на территории Амурской области, составила 2,3 миллиарда рублей.