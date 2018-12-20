На Амур.life началось голосование за лучшее новогоднее оформление предприятий

В конкурсе участвуют предприниматели из Благовещенска, Белогорска, Свободного, ЗАТО Циолковский, Завитинска, Райчихинска, Шимановска, Тынды, Зеи, Ивановки, Екатеринославки, Новобурейского и Архары. Также фото прислали участники из населенных пунктов Зейского, Тындинского, Шимановского, Ивановского, Свободненского, Благовещенского, Тамбовского и Серышевского районов.

«Сейчас начинается самый важный этап конкурса – голосование. Мы напоминаем, что участие в нем могут принять все желающие, не только жители Амурской области, Дальнего Востока, но и всей страны. Поэтому призываем участников провести информационную кампанию среди своих родственников, товарищей, друзей, знакомых и призвать всех поддержать их в этом конкурсе. Напоминаем, что победителем станет тот, кто по итогам наберет больше всего голосов», – отметила заместитель министра экономического развития и внешних связей Татьяна Величко.

На сайте Амур.life, где проходит голосование, размещены фото каждого объекта-участника конкурса. Все желающие могут зайти, посмотреть новогоднее оформление и выбрать декор, который понравится больше всего. Проголосовать можно один раз и только за одного участника. По результатам голосования предусмотрено три призовых места по группам: лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания, лучшее новогоднее оформление объекта торговли, лучшее новогоднее оформление предприятия сферы услуг.

«Новогоднее настроение» организовало министерство экономического развития и внешних связей, совместно с Центром поддержки предпринимательства. Проводится конкурс второй год подряд. В 2017 году участие в нем приняли 38 предпринимателей. Свои голоса за участников отдали 2 555 человек.

В этом году голосование продлится пять дней и завершится в 18:00 25 декабря. В четверг, 27 декабря, состоится торжественное награждение победителей. Принять участие в голосовании можно по ссылке.