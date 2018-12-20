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Приамурье отнесли к регионам, где может взлететь цена ОСАГО

Приамурье отнесли к регионам, где может взлететь цена ОСАГО
Фото: Амур.инфо

Интернет-холдинг «Банки.ру» оценил, как изменится цена ОСАГО в российских регионах. Амурскую область отнесли к регионам, находящимся в так называемой красной зоне. Это значит, что в Приамурье в 2019 году может взлететь цена этого вида страхования.

В январе 2019 года должно вступить в силу указание Банка России, расширяющее тарифный коридор ОСАГО – максимум и минимум будут отличаться почти вдвое. Также в силу должны вступить новые правила расчета коэффициента «возраст-стаж», а с апреля – новый расчет коэффициента «бонус-малус», учитывающего аварийность. Все это приведет к изменениям в цене ОСАГО.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что есть 20 регионов РФ «красной зоны», где большинство страховых компаний с высокой долей вероятности примут повышенный тариф. Речь о территориях, являющихся неблагополучными с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО.

В «красной зоне» по итогам девяти месяцев 2018 года оказались: Северная Осетия – Алания, Приморский край, Липецкая и Волгоградская области, Карачаево-Черкесская Республика, Новосибирская область, Камчатский край, Республика Ингушетия, Ростовская область, Кабардино-Балкарская Республика, Владимирская и Белгородская области, Республика Хакасия, Красноярский край, Ленинградская и Амурская области, Хабаровский край, Республика Дагестан, Астраханская и Пензенская области.

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#транспорт #цены

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