Приамурье отнесли к регионам, где может взлететь цена ОСАГО

Фото: Амур.инфо

В январе 2019 года должно вступить в силу указание Банка России, расширяющее тарифный коридор ОСАГО – максимум и минимум будут отличаться почти вдвое. Также в силу должны вступить новые правила расчета коэффициента «возраст-стаж», а с апреля – новый расчет коэффициента «бонус-малус», учитывающего аварийность. Все это приведет к изменениям в цене ОСАГО.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что есть 20 регионов РФ «красной зоны», где большинство страховых компаний с высокой долей вероятности примут повышенный тариф. Речь о территориях, являющихся неблагополучными с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО.

В «красной зоне» по итогам девяти месяцев 2018 года оказались: Северная Осетия – Алания, Приморский край, Липецкая и Волгоградская области, Карачаево-Черкесская Республика, Новосибирская область, Камчатский край, Республика Ингушетия, Ростовская область, Кабардино-Балкарская Республика, Владимирская и Белгородская области, Республика Хакасия, Красноярский край, Ленинградская и Амурская области, Хабаровский край, Республика Дагестан, Астраханская и Пензенская области.