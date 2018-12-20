В Свободном пропала молодая девушка

В городе Свободном 18 декабря не вернулась домой 17-летняя девушка. Ее поисками занимаются следственные органы и местный поисково-спасательный отряд.

По информации руководителя свободненского ПСО «Гром», 17-летняя Ольга Коростелева 18 декабря около 6 часов вечера зашла к маме на работу за ключом от дома. Однако, вернувшись с работы, женщина дочку дома не застала.

Со ссылкой на слова подруг девушки сообщается, что Ольга могла отправиться в Благовещенск. Судя по информации в социальных сетях, время от времени она заходит в свои аккаунты. Однако на телефонные звонки не отвечает.

На момент исчезновения девушка была одета в синий пуховик и черную вязаную шапку, как на фото.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об Ольге Коростелевой, просят позвонить по номеру дежурной части Свободного: (8-416)5-56-98, а также по номерам, указанным на табличке ниже.