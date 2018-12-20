Пекарню в Циолковском оштрафовали за нарушения при производстве продуктов

Прокуратура космодрома Восточный совместно со специалистами межрегионального управления № 51 ФМБА России провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в пекарне ООО «Прогресс», расположенной в городе Циолковский. В итоге были выявлены нарушения.

Установлено, что в пекарне при производстве кондитерских изделий использовались продукты с истекшим сроком хранения, готовая продукция хранилась на рабочих столах и в холодильнике для хранения продовольственного сырья, просеивание муки осуществлялось ручным способом в зоне рабочего стола кондитера.

Кроме того, на производстве имелись многочисленные нарушения санитарного законодательства: не обеспечивались меры по предотвращению проникновения в производственное помещение животных, не осуществлялся контроль за качеством выпускаемой пищевой продукции и другое.

Для устранения всех выявленных нарушений прокурор космодрома Восточный в отношении ООО «Прогресс» возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

Арбитражным судом Амурской области 17 декабря ООО «Прогресс» признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.