Мусорную реформу в Амурской области перенесли на 1 апреля

Власти Амурской области решили перенести переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 1 января 2019 года мусорную реформу сдвинули на 1 апреля 2019 года. Таким образом, пока амурчанам не придется платить больше за вывоз мусора.

В соглашения, заключенные в рамках федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления» между министерством жилищно-коммунального хозяйства области и региональными операторами, внесут изменения.

«Региональные операторы приступят к своим обязанностям по сбору, транспортировке, складированию и утилизации ТБО с 1 апреля 2019 года. Соответственно, до этого времени останется прежним и порядок оплаты коммунальных услуг. Пока эта деятельность будет вестись в рамках ранее действующего порядка. Управляющим компаниям и компаниям-транспортировщикам необходимо обеспечить своевременный вывоз мусора с мест накопления. Органам исполнительной власти вплоть до наступления этой даты – завершить работу по проведению дополнительных замеров и корректировке нормативов накопления, внесения изменения в схему обращения с ТКО, решить вопрос о передаче площадок временного накопления региональным операторам. Органам местного самоуправления нужно обеспечить контроль своевременной уборки мусора на подведомственных территориях, провести полную инвентаризацию мест накопления ТКО», – подчеркнул амурский губернатор Василий Орлов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18 декабря во время расширенного заседания правительства Амурской области глава региона сообщил, что муниципалитеты не подготовились к переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Поэтому область пока не готова к исполнению «закона о мусоре».

Также главы городов и районов должны обеспечить оборудование контейнерных площадок в частном секторе и должным образом проинформировать жителей о нюансах перехода на новую систему. Сообщить населению о предстоящей работе необходимо региональным операторам.

«Мы проанализировали общую ситуацию по Российской Федерации. Амурская область вошла в список регионов с минимальными установленными тарифами вместе с рядом субъектов, таких как Алтайский край, Владимирская и Ярославская области, Чеченская Республика», – отметил глава региона. Он обратил внимание на важность самого пристального контроля за уборкой мусора со стороны органов власти в переходный период.