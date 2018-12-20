Увеличение облачности: прогноз погоды в Амурской области на 21 декабря

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21 декабря в Амурской области ожидается увеличение облачности. В отдельных районах севера – слабый снег. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура ночью по северу опустится до минус 25...30, местами – до 40, по югу – до 25 градусов. Днем по северу уличные термометры покажут 17...22, местами – до 27, по центральным и южным районам – 10...15 градусов мороза.

В Благовещенске будет малооблачно, без осадков. Ветер подует с востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 21...23, днем – 11...13 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.