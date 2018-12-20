В Благовещенске суд приостановил строительство незаконной девятиэтажки (фото)

В областном центре Приамурья на три месяца приостановлено строительство многоквартирного девятиэтажного дома. Такое решение вынес Арбитражный суд Амурской области. При этом, когда возведение объекта началось, разрешение на строительство у компании было, и только потом его аннулировали.

Как следует из материалов дела, в Арбитражный суд обратилась инспекция Госстройнадзора, которая просила привлечь застройщика ООО «Строительная компания "Царская усадьба"» к административной ответственности за строительство многоэтажки без соответствующего разрешения. Строение возводится в 11 квартале областного центра в квадрате улиц Мухина – Амурская – Новая – Зейская.

Выяснилось, что разрешение на строительство многоквартирного жилого дома компания получила 24 апреля 2018 года. Однако 14 июня 2018 года документ был аннулирован постановлением администрации.

Однако застройщик продолжал работы по возведению многоэтажки, несмотря на предписание инспекции о прекращении строительства. Была полностью возведена коробка здания, а также выполнен ряд других предусмотренных проектом работ: устройство кровли; электромонтажные работы; оштукатуривание стен всех помещений; повсеместно выполнена стяжка полов; отделка керамической плиткой полов в местах общего пользования; установлены входные двери в квартиры и так далее. Кроме того, последняя запись в журнале производства работ на момент проверки инспекции была датирована 1 октября 2018 года.

Арбитражный суд встал на сторону ведомства, несмотря на доводы ответчика, что строительные работы проводились в связи с необходимостью консервации объекта. Суд счел, что компания не доказала острую необходимость для продолжения строительства. По решению суда, работы по возведению должны быть приостановлены на 90 суток. Такое решение суд вынес 4 декабря 2018 года.

13 декабря в том же Арбитражном суде рассматривалось исковое заявление самой «Царской усадьбы» к городскому комитету по управлению имуществом (КУМИ). Иск был непосредственно связан с незаконным возведением девятиэтажки. Застройщик просил признать недействительным расторжение договоров аренды на два смежных земельных участка, на которых ведется строительство дома.

Выяснилось, что оба участка компания арендовала у комитета по результатам аукционов в декабре 2016 года и в августе 2017 года. Между муниципальным КУМИ и ООО «Строительная компания "Царская усадьба"» были заключены соответствующие договоры аренды.

«Согласно межевому плану от 28.03.2018 указанные выше участки являются смежными, и на них изначально планировалось строительство трехподъездного 9-этажного жилого дома, что соответствует целям деятельности истца. В сентябре 2017 года ООО «Строительная компания "Царская усадьба"» обратилось в администрацию города Благовещенска с предложением объединить земельные участки … с одним видом разрешенного использования для строительства на объединенном участке одного дома. В связи с этим администрацией было предложено разработать проект планировки и проект межевания 11 квартала с последующим выкупом арендуемых муниципальных земельных участков посредством заключения соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и в частной собственности», – говорится в судебных документах.

Затем в октябре 2017 года мэрия издает постановление о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 11 квартала Благовещенска. В ноябре управление архитектуры и градостроительства выдало застройщику задание на разработку проекта, который в компании подготовили. И уже в феврале 2018 года проект планировки в администрации утвердили.

Затем компания официально обратилась в мэрию для объединения этих двух участков и еще одного – около двух тысяч квадратных метров, который уже был у застройщика в собственности. В администрации официально дали добро. Компания сделала межевой план и вскоре – в апреле 2018 года – все три участка были объединены в один.

Для постановки на кадастровый учет объединенного земельного участка «Царская усадьба» по настоянию администрации отказалась от договора аренды на два земельных пая.

После чего строительная компания вновь обратилась в мэрию для заключения соглашения о перераспределении земельного участка. Однако получила отказ от городского комитета по управлению имуществом. Отказное письмо было датировано 11 апреля 2018 года.

Уже 24 апреля администрация выдала застройщику разрешение на строительство, а в июне его аннулировала, объяснив это тем, что у «Царской усадьбы» не было зарегистрированных прав на земельные участки.

После этого застройщик обратился в Арбитражный суд, в котором посчитали, что правда на стороне строительной компании. Суд признал недействительным соглашение между компанией и комитетом по управлению имуществом о расторжении двух договоров аренды на земельные участки.

Также муниципальный комитет должен по решению суда выплатить застройщику 12 тысяч рублей, потраченных на судебные расходы.

Однако если решение суда о приостановлении строительства на 90 суток в силу уже вступило, то на обжалование по признанию сделок недействительными дается месяц.

Вместе с тем сообщается, что готовность будущего жилого дома составляет более 90 %. И, судя по баннеру, расположенному рядом с объектом, его сдача планируется в 4-м квартале 2019 года.

Кстати, изначально застройщик приступил к работам без разрешения на строительство.