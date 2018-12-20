В Тынде нашли запрещенные яблоки и груши

18 декабря сотрудники управления Россельхознадзора по Амурской области работали на территории оптовой базы в Тынде. Целью было предупреждение, выявление, пресечение оборота и реализации запрещенной к ввозу в Россию продукции. В результате на базе нашли такую продукцию.

Речь о свежих грушах и яблоках в общем количестве 70 килограммов. Как сообщается на сайте ведомства, страна происхождения фруктов – Литва (информация присутствовала на маркировке). Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию отсутствовали.

Поскольку эти фрукты запрещены к ввозу в Россию, их изъяли из оборота и уничтожили механическим способом в соответствии с законодательством страны.

С начала года было 10 случаев выявления амурским управлением санкционной продукции.

17 декабря Амур.инфо сообщало о выявлении в Благовещенске санкционных груш.