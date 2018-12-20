Американцу выплатят компенсацию за 17 лет тюрьмы

Власти штата Канзас согласились выплатить $1,1 миллиона бывшему заключённому. Мужчина 17 лет отсидел в тюрьме за другого, очень похожего на него человека.

Согласие между 42-летним заключённым Ричардом Энтони Джонсом и властями Канзаса было достигнуто 17 декабря. По словам прокурора штата, Джонс стал первым человеком, которому будет выплачена компенсация по новому закону о незаконно осужденных. В настоящий момент рассматриваются ещё два подобных иска.

Джонс был осужден в 1999 году за ограбление. У него было алиби, но его всё равно обвинили в преступлении, потому что очевидцы узнали в нём грабителя. И только спустя 17 лет заключения его адвокатам удалось найти очень похожего человека, после чего свидетели преступления уже не были уверены в своих первоначальных показаниях. Джонса отпустили на свободу, сообщает Life.ru.