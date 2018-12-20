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сегодня, 13:46 0

Двое амурчан, расстрелявшие подельников, надолго лишились свободы

Двое амурчан, расстрелявшие подельников, надолго лишились свободы
Фото: primrep.ru

В Амурской области осуждены двое жителей Сковородина. Они признаны виновными в убийстве конкурента по криминальному бизнесу.

С 2013 по 2017 годы трое мужчин занимались нелегальным производством: из латуни делали «золотые самородки», которые затем продавали. Между подельниками возник конфликт по поводу распределения прибыли. Тогда один из них задумал избавиться от конкурентов.

В этом мужчине помог друг. Под новый, 2018 год они пригласили компаньонов на базу в Благовещенске, где расстреляли из ружей. Тела спрятали в металлическую емкость, которую затем отвезли в арендованный гараж. Чтобы отвести от себя подозрение в совершении убийства, злоумышленники угнали Lexus LX570, на котором на базу приехали их жертвы, сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», мужчин, устроивших расстрел, вскоре задержали. Одного из них сняли с поезда на станции Магдагачи, второй был задержан на Благовещенской таможне при возвращении из Китая.

На суде обвиняемые полностью признали вину в совершенных преступлениях. Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил соучастникам наказание в виде 17 и 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год каждому.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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#закон #криминал #происшествия #суды

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