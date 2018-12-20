Амурчане удивились странным вывескам подразделений Зейской больницы

Как пояснили изданию в Зейской больнице, закрывать подразделения в селах не планируется. Вывески – результат ошибки рекламного агентства, изготовившего их для учреждения.

Прокомментировать этот факт корреспондент газеты попросил директора рекламно-информационного агентства Евгения Ломако:

«Несколько лет назад администрация Зейской больницы обращалась с просьбой изготовить вывески. С тех пор остался макет, он и был предложен Зейской больнице, когда она вновь выступила заказчиком. В макет внесли правку, добавив юридический адрес учреждения. То, что допущены технические ошибки, выяснилось позже. Сотрудник Зейской больницы не указала при заказе статус подразделений: в Горном, Юбилейном и Дугде – амбулатории, в Октябрьском, Алгаче, Береговом, Бомнаке и Овсянке – филиалы, в Верхнезейске – подразделение. Из 27 вывесок 18 подходили под шаблон, они предназначались для ФАПов. Девять – были выполнены с ошибкой».