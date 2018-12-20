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сегодня, 13:34 12

Амурчане удивились странным вывескам подразделений Зейской больницы

Амурчане удивились странным вывескам подразделений Зейской больницы
Фото: zvportal.ru

В редакцию газеты «Зейский вестник» поступили фотографии вывесок подразделений Зейской больницы. Согласно им, в Верхнезейске, Октябрьском, Береговом, Бомнаке и Овсянке – фельдшерско-акушерские пункты. Фотографии также были опубликованы в соцсетях и вызвали среди населения Зейского района недоумение и озабоченность.

Как пояснили изданию в Зейской больнице, закрывать подразделения в селах не планируется. Вывески – результат ошибки рекламного агентства, изготовившего их для учреждения.

Прокомментировать этот факт корреспондент газеты попросил директора рекламно-информационного агентства Евгения Ломако:

«Несколько лет назад администрация Зейской больницы обращалась с просьбой изготовить вывески. С тех пор остался макет, он и был предложен Зейской больнице, когда она вновь выступила заказчиком. В макет внесли правку, добавив юридический адрес учреждения. То, что допущены технические ошибки, выяснилось позже. Сотрудник Зейской больницы не указала при заказе статус подразделений: в Горном, Юбилейном и Дугде – амбулатории, в Октябрьском, Алгаче, Береговом, Бомнаке и Овсянке – филиалы, в Верхнезейске – подразделение. Из 27 вывесок 18 подходили под шаблон, они предназначались для ФАПов. Девять – были выполнены с ошибкой».

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#здоровье

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Комментарии
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  • Кохави

    Кохави
    2 часа назад

    А что у этих амурчан со слухом? Главврач же на райсовете пояснил: "Это провокация". Никаких вывесок с ФАПами он не заказывал. И за этой акцией торчат уши местных ЛДПР-вцев. Им-то похрену на людей, фигня война, главное маневры.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а они реально висят?? или это фотошоп для соцсетей?? если весят, то получается Жириновский дал распоряжение и так просто можно заменить вывеску??? не понимаю....

  • Кохави

    Кохави
    1 час назад

    inoy

    а они реально висят?? или это фотошоп для соцсетей?? если весят, то получается Жириновский дал распоряжение и так просто можно заменить вывеску??? не понимаю....



    Вот в том-то и дело, что висят только у лдпр-овцев в штанах.

    А эти вывески их крысята заказали, нафотали и подняли вонь)

    Работа сделана, всем по пачке корма для грызунов.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    Что за манера после знаков препинания не ставить пробелы?

    Это я про вывески.

  • Well you give

    Well you give
    1 час назад

    Кохави

    А что у этих амурчан со слухом? Главврач же на райсовете пояснил: "Это провокация". Никаких вывесок с ФАПами он не заказывал. И за этой акцией торчат уши местных ЛДПР-вцев. Им-то похрену на людей, фигня война, главное маневры.



    Это не провокация, а привычное разгильдяйство исполнителей "безупречного спасителя". Написано же "Сотрудник Зейской больницы не указала при заказе статус подразделений". Получается "провокацию" "спаситель" своими руками же сделал )))). Ну что здесь страшного руководителем признать ошибку? Так нет же, провокация!

  • Николь83

    Николь83
    56 минут назад

    Ага, Труш аж зеленый стал, как только эту тему разоблачили)))

    Могу себе представить, как Абрамов(ич???) задёргался)))

    Такой расклад был крутой – больница в руинах лежит, главный врач в махинациях погряз, тут вывески эти – вот чо творят жирдяи во власти, и только либерасты молодцы! А тут пшик, пук, расклад просран, господа, надо играть по новой))

    Тупые хамы вы, товарищи из ЛДПР. Сами не умеете ничего делать, ибо рукожопы во всем, включая провокации, и другим мешать пытаетесь.

    Вон и Ромка подоспел, щас будет топить за свою ИС))) жестянку тебе осталось привязать к штанам сзади))

  • Well you give

    Well you give
    44 минуты назад

    Николь83

    Ага, Труш аж зеленый стал, как только эту тему разоблачили)))

    Могу себе представить, как Абрамов(ич???) задёргался)))

    Такой расклад был крутой – больница в руинах лежит, главный врач в махинациях погряз, тут вывески эти – вот чо творят жирдяи во власти, и только либерасты молодцы! А тут пшик, пук, расклад просран, господа, надо играть по новой))

    Тупые хамы вы, товарищи из ЛДПР. Сами не умеете ничего делать, ибо рукожопы во всем, включая провокации, и другим мешать пытаетесь.

    Вон и Ромка подоспел, щас будет топить за свою ИС))) жестянку тебе осталось привязать к штанам сзади))



    Вот вас припекло-то ))). Это хорошо! Пора безнаказанности заканчивается! Аргументы, затем отмазки и ложь закончились, остались лишь оскорбления! Вы уже проиграли, увы! Сколько у вас дней осталось на "осваивание" второй "успешной" МИС? Два дня! Лабораторную диагностику в четвертый раз покупаете! Как же так? Ведь прокуратура проверяла 16 и 17 год, все же в порядке было! Упс! Давайте, Хончи, Кохави, Николи пишите еще чего-нибудь, сами себя сдаете раньше времени!

  • Кохави

    Кохави
    41 минута назад

    Well you give

    Написано же "Сотрудник Зейской больницы не указала при заказе статус подразделений". Получается "провокацию" "спаситель" своими руками же сделал )))). Ну что здесь страшного руководителем признать ошибку? Так нет же, провокация!




    Написано где? В Зейском вестнике, этом сборище престарелых истеричек?

    На заборе много что написано, а там дрова!

    Я смотрю пооткрывало хайло всякое х..ло.

  • Well you give

    Well you give
    39 минут назад

    Я же говорю! Остались лишь оскорбления! )))

  • Кохави

    Кохави
    37 минут назад

    Ну почему же, еще можно тебя усадить лет на 5 - благо материала достаточно, только ты об этом пока не подозреваешь)

  • Well you give

    Well you give
    35 минут назад

    Кохави

    Ну почему же, еще можно тебя усадить лет на 5 - благо материала достаточно, только ты об этом пока не подозреваешь)



    Вот уже и угрозы пошли! ))) Было уже! Кстати, скрины хранятся оооочень давно на все угрозы и оскорбления!

  • Кеша88

    Кеша88
    34 минуты назад

    Изворачиваются, как ужи на сковородке. Никакая это не ошибка. Вместо 5 участковых больниц было запланировано 5 ФАПов, есть платёжка на 95 тысяч за 5 таких вывесок. Ничего себе ошибка.

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