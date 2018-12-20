На пункт пропуска моста через Амур областной бюджет выделит 1,6 миллиарда рублей
В областном правительстве обсудили вопросы строительства мостов через Амур и через Зею. Проектно-сметная документация автомобильного пункта пропуска международного моста через Амур находится в стадии разработки.
На заседании также сообщили, что профильные министерства области сформировали техническое задание по пункту пропуска и направили его в Росгосстрой на согласование. После разработки ПСД пройдет согласование всеми контролирующими органами. Также продолжается работа по подготовке к передаче земельных участков под строительство пункта.
На возведение автомобильного пункта пропуска правительство Российской Федерации в 2019 году выделит 1,6 миллиарда рублей.
В ходе совещания затронули вопрос строительства автомобильного моста через Зею в Благовещенске. Минимущества области планирует в августе 2019 года начать выкуп земельных участков у собственников под площадку будущего моста, сообщает пресс-служба областного правительства.
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