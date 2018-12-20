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сегодня, 12:59 2

На пункт пропуска моста через Амур областной бюджет выделит 1,6 миллиарда рублей

На пункт пропуска моста через Амур областной бюджет выделит 1,6 миллиарда рублей
Фото: www.amur.info

В областном правительстве обсудили вопросы строительства мостов через Амур и через Зею. Проектно-сметная документация автомобильного пункта пропуска международного моста через Амур находится в стадии разработки.

На заседании также сообщили, что профильные министерства области сформировали техническое задание по пункту пропуска и направили его в Росгосстрой на согласование. После разработки ПСД пройдет согласование всеми контролирующими органами. Также продолжается работа по подготовке к передаче земельных участков под строительство пункта.

На возведение автомобильного пункта пропуска правительство Российской Федерации в 2019 году выделит 1,6 миллиарда рублей.

В ходе совещания затронули вопрос строительства автомобильного моста через Зею в Благовещенске. Минимущества области планирует в августе 2019 года начать выкуп земельных участков у собственников под площадку будущего моста, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • 55

    55
    23 минуты назад

    Из статьи я не понял, так областной бюджет выделит 1,6 млрд.руб. или Правительство РФ?

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    АмурИнфа, вы бы определились сначала, откуда деньги пойдут:



    ~~На пункт пропуска моста через Амур областной бюджет выделит 1,6 миллиарда рублей



    или



    ~~На возведение автомобильного пункта пропуска правительство Российской Федерации в 2019 году выделит 1,6 миллиарда рублей.

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