Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:29 1

У летевшего в Благовещенск самолета сработал датчик разгерметизации салона

У летевшего в Благовещенск самолета сработал датчик разгерметизации салона
Фото: Амур.инфо

Следственные органы Дальневосточного СУТ СК России проводят процессуальную проверку по факту инцидента с авиарейсом Южно-Сахалинск – Благовещенск. Самолет вылетел, но вынужден был вернуться в аэропорт отправления из-за сигнализации датчика разгерметизации салона.

Установлено, что утром 19 декабря самолет DHC-8 вылетел по маршруту Южно-Сахалинск – Благовещенск. На высоте около 2,5 тысячи метров экипаж доложил о проблемах с наддувом салона и принял решение о возврате на аэродром.

На борту судна находились 38 пассажиров. Посадка прошла благополучно. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Сейчас идет процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение.

Просмотров всего: 2482

#происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Официально объявлена стоимость проезда в общественном транспорте Благовещенска

Общество

Приамурье отнесли к регионам, где может взлететь цена ОСАГО
Происшествия

В Свободном пропала молодая девушка
Общество 3

В Благовещенске суд приостановил строительство незаконной девятиэтажки (фото)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • legoru

    legoru
    2 часа назад



    Фото: Амур.инфо



    С каких это пор Bombardier DHC-8 вдруг стал реактивным?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь