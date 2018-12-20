У летевшего в Благовещенск самолета сработал датчик разгерметизации салона

Фото: Амур.инфо

Следственные органы Дальневосточного СУТ СК России проводят процессуальную проверку по факту инцидента с авиарейсом Южно-Сахалинск – Благовещенск. Самолет вылетел, но вынужден был вернуться в аэропорт отправления из-за сигнализации датчика разгерметизации салона.

Установлено, что утром 19 декабря самолет DHC-8 вылетел по маршруту Южно-Сахалинск – Благовещенск. На высоте около 2,5 тысячи метров экипаж доложил о проблемах с наддувом салона и принял решение о возврате на аэродром.

На борту судна находились 38 пассажиров. Посадка прошла благополучно. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Сейчас идет процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение.