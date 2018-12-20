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сегодня, 12:19 0

Россиянина посадили в тюрьму из-за воображаемых полицейских

Россиянина посадили в тюрьму из-за воображаемых полицейских
Фото: амур.инфо

Ростовский суд вынес приговор мужчине, который захватил заложника, скрываясь от воображаемых полицейских. Ранее мужчина уже был судим.

Мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по части 2 статьи 206 («Захват заложника») УК РФ.

Уточняется, что в марте этого года он был освобожден из мест лишения свободы и до этого инцидента имел судимости за незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, а также за совершение имущественных преступлений.

Летом 32-летний житель Ростова-на-Дону мужчина пытался сбежать от воображаемых стражей порядка, из-за чего напал на женщину. Беглец приставил к горлу жертвы нож и отвертку, требуя в обмен на ее жизнь автомобиль, но позже был задержан, сообщает GFAclaims.com.

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#криминал #происшествия

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