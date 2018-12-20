Благовещенскую городскую думу покидает депутат Евгений Григорьев

20 декабря на заседании Благовещенской городской думы о сложении полномочий заявил депутат Евгений Григорьев. Причины его ухода не сообщаются. В заявлении народного избранника указывается, что полномочия он слагает с 21 декабря.

Евгений Григорьев в разное время занимал посты председателя городского комитета по управлению имуществом, начальника земельного управления администрации Благовещенска, руководителя аппарата мэра города Благовещенска. В настоящее время он является генеральным директором ООО «С-Технология» («Березовский цементный завод»).

Ранее Амур.инфо сообщало, что о сложении полномочий депутата заявил Максим Ноженкин. Ожидается, что в ближайшее время Ноженкина могут назначить заместителем мэра Благовещенска по экономике.