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сегодня, 12:16 12

Благовещенскую городскую думу покидает депутат Евгений Григорьев

Благовещенскую городскую думу покидает депутат Евгений Григорьев
Фото: blagduma.ru

20 декабря на заседании Благовещенской городской думы о сложении полномочий заявил депутат Евгений Григорьев. Причины его ухода не сообщаются. В заявлении народного избранника указывается, что полномочия он слагает с 21 декабря.

Евгений Григорьев в разное время занимал посты председателя городского комитета по управлению имуществом, начальника земельного управления администрации Благовещенска, руководителя аппарата мэра города Благовещенска. В настоящее время он является генеральным директором ООО «С-Технология» («Березовский цементный завод»).

Ранее Амур.инфо сообщало, что о сложении полномочий депутата заявил Максим Ноженкин. Ожидается, что в ближайшее время Ноженкина могут назначить заместителем мэра Благовещенска по экономике.

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#городская власть

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Депутат Благовещенской городской Думы Максим Ноженкин сложил полномочия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    4 часа назад

    о ещё один сбежал-надо досрочно переизбирать всю думу

  • Graf1977

    Graf1977
    3 часа назад

    Кто все эти люди? Что они зделали для города будучи депутатами?

  • Разиня

    Разиня
    3 часа назад

    лицо треснуло?

  • добренький

    добренький
    3 часа назад

    Сейчас лопнет..............

  • Slon

    Slon
    3 часа назад

    Тоже назначение корячится? :)

  • mag_28

    mag_28
    3 часа назад

    Да что ж это такое то..так все депутаты разбегутся. А рулить кто будет?!

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    mag_28

    Да что ж это такое то..так все депутаты разбегутся. А рулить кто будет?!



    Сократить думу за ненадобностью.



  • Аня2828

    Аня2828
    3 часа назад

    дык он онже в свободном ошивался говорят все лето

  • Альтер

    Альтер
    3 часа назад

    Будет работать в аппарате губернатора

    Поздравляю Евгений Витальевич-молодец

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    53 минуты назад

    Покушать любит Евгений Виталич..Видно сразу.

  • Oldlord

    Oldlord
    15 минут назад

    Хмык

    mag_28

    Да что ж это такое то..так все депутаты разбегутся. А рулить кто будет?!



    Сократить думу за ненадобностью.



    Труша оставить!



    С ним не скучно! )



  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    9 минут назад

    Oldlord

    Хмык

    mag_28

    Да что ж это такое то..так все депутаты разбегутся. А рулить кто будет?!



    Сократить думу за ненадобностью.



    Труша оставить!

    С ним не скучно! )



    Шарик, Труш не в думе сидит, а в Зксобрании, хотя тебе простительно, у тебя алиби :))

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