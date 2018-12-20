В Приамурье обнаружили ненастоящее молоко

Житель Благовещенска купил в магазине ультрапастеризованное молоко торговой марки «Тяжин» и обратил внимание на его «немолочный» вкус. Он обратился в областное управление Роспотребнадзора, специалисты которого провели лабораторное исследование.

В обращении потребителя имелась ссылка на результаты исследования продукции торговой марки «Тяжин» производства ООО «Кузбассконсервмолоко» (Кемеровская область), санкт-петербургской организацией потребителей «Общественный контроль». Эта проверка выявила несоответствие требованиям ГОСТ 31450-2013 по жирно-кислотному составу (молочный жир не обнаружен) и несоответствию по массовой доле белка (1,84±0,06 %, при норме не менее 3 %).

Специалисты управления Роспотребнадзора отобрали образцы этого для лабораторных исследований. Согласно экспертному заключению областного центра гигиены и эпидемиологии, образец молока торговой марки «Тяжин», объемом 1 литр не соответствовал установленным требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям идентификации. В частности – по жирно-кислотному составу (замена молочного жира жирами растительного происхождения). Иначе говоря, это молоко по своей сути является фальсификатом.

Продавцу продукции незамедлительно выдали предписания о приостановке реализации этой продукции, изъятии ее из оборота. Также были проинформированы управления Роспотребнадзора по Кемеровской области (месту нахождения изготовителя) и Новосибирской области (месту нахождения поставщика данного «молока») для принятия мер, установленных законодательством.

Молочные продукты включают в себя более 200 полезных для человека органических веществ. Молочный жир представлен 20 жирными кислотами, основная масса которых состоит из низкомолекулярных кислот (масляной, капроновой, каприловой и других). Кроме того, молочный жир содержит биологически активные жирные кислоты и является источником витаминов А и D. Из-за подмены жирами немолочного происхождения потребителям будет не хватать полезных питательных элементов. Их дефицита может привести к остеопорозу у взрослых и рахиту у детей. У новорожденных из-за витамина D наблюдается искривление ключиц и голеней, деформация суставов, костей черепа. Кроме того, нарушаются обменные процессы в органах зрения, возникают сердечно-сосудистые заболевания, ожирение. Подмена молочных жиров жирами немолочного происхождения создает угрозу возникновения аллергических реакций.

Если амурчане заметят в продаже это молоко, их просят звонить на горячую линию: 20-20-20, сообщает сайт областного управления Роспотребнадзора.