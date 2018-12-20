Благовещенец, выбивший глаз коллеге, отправится за решетку

В Благовещенске осужден мужчина, искалечивший коллегу. Корпоративный выезд на отдых стоил одному потерянного глаза, а другому – лишения свободы.

На скамью подсудимых 25-летний мужчина попал впервые – за то, что умышленно причинил человеку тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в июне текущего года на базе отдыха возле реки Зеи в Благовещенске между двумя мужчинами произошел конфликт. Один ударил другого бутылкой по голове, началась драка, которую тут же разняли. Затем тот, кто получил бутылкой по голове, подошел к обидчику и ударил его кулаком, свалив с ног. Он продолжил избивать поверженного противника руками и ногами. Удар ногой по лицу жертвы повлек разрушение левого глаза.

На суде обвиняемый признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим. Последний заявил исковые требования в виде 2 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда. В счет возмещения причиненного материального ущерба он затребовал 168 476 рублей 48 копеек, из них 18 740 рублей 90 копеек стоило протезирование и лечение; 14 940 рублей – возврат неиспользованных денег, выделенных на питание команды; 43 200 рублей – вынужденное обучение; 91 595 рублей 58 копеек – недополученный заработок.

Подсудимый согласился оплатить только лечение и протезирование, а с остальными исковыми требованиями не согласился. Сумму морального вреда он счел сильно завышенной.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание ему придется в исправительной колонии общего режима. Под стражу осужденного взяли в зале суда.

Также суд постановил взыскать в пользу потерпевшего 18 740 рублей рублей 90 копеек на лечение, а также 300 000 рублей в счет возмещения причиненного морального вреда. «За потерпевшим суд признал право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба в части возврата неиспользованных денег, выделенных на питание команды, вынужденного обучения, а также недополученного заработка и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.