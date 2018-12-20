В Селемджинском районе заработала ледовая переправа через реку Селемджу

19 декабря в Селемджинском районе допущена к эксплуатации ледовая переправа через реку Селемджу, связавшая между собой поселки Коболдо и Огоджу. Переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует акт технического освидетельствования, составленный специальной комиссией, в которую входит инспектор Государственной инспекции по маломерным судам.

Открытая переправа стала третьей нынешней зимой, первые две заработали в Зейском районе на реке Деп на 72 километре трассы поселок Юбилейный – поселок Октябрьский и через реку Гилюй, переправа соединила поселки Золотая Гора и Береговой.

Специалисты напоминают, что при передвижении по ледовым переправам необходимо соблюдать основные правила: