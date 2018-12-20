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В Селемджинском районе заработала ледовая переправа через реку Селемджу

В Селемджинском районе заработала ледовая переправа через реку Селемджу
Фото: ysia.ru

19 декабря в Селемджинском районе допущена к эксплуатации ледовая переправа через реку Селемджу, связавшая между собой поселки Коболдо и Огоджу. Переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует акт технического освидетельствования, составленный специальной комиссией, в которую входит инспектор Государственной инспекции по маломерным судам.

Открытая переправа стала третьей нынешней зимой, первые две заработали в Зейском районе на реке Деп на 72 километре трассы поселок Юбилейный – поселок Октябрьский и через реку Гилюй, переправа соединила поселки Золотая Гора и Береговой.

Специалисты напоминают, что при передвижении по ледовым переправам необходимо соблюдать основные правила:

  1. – выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;
  2. – перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности;
  3. – на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;
  4. – нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда;
  5. – перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.

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#природа #транспорт

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