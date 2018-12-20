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сегодня, 10:59 11

В Благовещенске малолетние вандалы сломали во дворе новогоднюю ель (видео)

В Благовещенске малолетние вандалы сломали во дворе новогоднюю ель (видео)

В Благовещенске маленькие вандалы намеренно уронили новогоднюю елку, после чего постарались нанести ей максимальный урон. Дерево ломали и спустили с горки. Вандализм сняла камера видеонаблюдения.

Возмущению жильцов дома № 64 по улице Шафира нет предела. Гибель новогодней елки бурно обсуждалась в общедомовом чате всю ночь. «Вчера вечером возле нашего дома установили новогоднюю елку. Это натуральная сосна высотой около 2,5 метра. Вскоре после установки во двор прибежали дети и стали ее ломать. Как нарочно, в этот момент во дворе никого не было из взрослых, кто мог бы пресечь вандализм», – рассказывает корреспонденту ИА «Амур.инфо» жительница дома Валерия.

Двор огорожен сеткой. Один из мальчиков сначала бросается на ограждение, а потом пытается пролезть под ним.

Елку установили, готовясь к празднику. Жильцы многоэтажек хотели поздравить детей – на воскресенье, 23 декабря, пригласили аниматоров и Деда Мороза, планировали устроить хоровод вокруг елки. Благим намерениям не удалось осуществиться. 19 декабря около 20 часов во двор нагрянули дети и сломали праздничное дерево. «Прибежали, бросились прямо на елку, завалили, стали рвать, ломать, потом затащили на горку – всю елку переломали, веток нет, вся поломана. Теперь она никуда не годится», – говорят жильцы.

«Это двое мальчиков лет восьми и девочка помладше. Мы сейчас в своей тайваньской группе пытаемся их опознать. Если их найдут, будем привлекать родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание детей», – рассуждают жители многоэтажек с улицы Шафира. По их словам, гибель елки – дело рук ребят с улицы Муравьева-Амурского. «Там в основном живут переселенцы из аварийного жилья, контингент там не очень благополучный. Дети из тех домов приходят играть в наш двор, мы и для них в том числе собирались устроить праздник», – сообщает Валерия.

Праздник во дворе дома № 64 по улице Шафира теперь, скорее всего, не состоится, переживают люди. Новогоднее настроение горожанам смогли испортить те, для кого этот праздник и предназначался. В полицию по этому поводу пока никто не обращался.

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#дети #Новый год #происшествия

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Комментарии
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  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Дети из гетто постарались.

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    1 час назад

    Какие родители, такие и дети

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    48 минут назад

    Elza Pathfinder

    Какие родители, такие и дети



    +++++++++++++++++++

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    45 минут назад

    Это же надо было специально прийти и поломать. Как говорится осины и апельсины редко пересекаются.

  • Тундра

    Тундра
    44 минуты назад

    По одежде легко опознать маленьких поросят

  • Рив Норин

    Рив Норин
    26 минут назад

    Сразу после установки ели вешайте табличку "Ведется видеонаблюдение". Многих малолетних отморозков это останавливает.

  • Sapsanische

    Sapsanische
    23 минуты назад

    надо срочно обращаться в полицию. Если вы этого не сделаете, малолетние улюдюдки подумают, что им все можно. Или вы как в Париже хотите? )

  • Тёмочка

    Тёмочка
    9 минут назад

    Конечно, надо наказать, но не забывать, что это дети. Надо наказывать родителей

  • Тёмочка

    Тёмочка
    9 минут назад

    Конечно, надо наказать, но не забывать, что это дети. Надо наказывать родителей

  • Тёмочка

    Тёмочка
    9 минут назад

    Конечно, надо наказать, но не забывать, что это дети. Надо наказывать родителей

  • starco

    starco
    2 минуты назад

    Вот поэтому новостройки и огорожаваются решетчатыми заборами по периметру придомовой территории... Жители дома (домов) поддерживают чистоту и уют - а случайно забредшие дети из соседних кварталов походя могут всё разрушить... Одно непонятно: неужели эти трое никогда не видели новогоднюю ёлку в своей жизни и не понимают, что это - символ праздника, который призван радовать людей ?

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