В Благовещенске малолетние вандалы сломали во дворе новогоднюю ель (видео)

В Благовещенске маленькие вандалы намеренно уронили новогоднюю елку, после чего постарались нанести ей максимальный урон. Дерево ломали и спустили с горки. Вандализм сняла камера видеонаблюдения.

Возмущению жильцов дома № 64 по улице Шафира нет предела. Гибель новогодней елки бурно обсуждалась в общедомовом чате всю ночь. «Вчера вечером возле нашего дома установили новогоднюю елку. Это натуральная сосна высотой около 2,5 метра. Вскоре после установки во двор прибежали дети и стали ее ломать. Как нарочно, в этот момент во дворе никого не было из взрослых, кто мог бы пресечь вандализм», – рассказывает корреспонденту ИА «Амур.инфо» жительница дома Валерия.

Двор огорожен сеткой. Один из мальчиков сначала бросается на ограждение, а потом пытается пролезть под ним.

Елку установили, готовясь к празднику. Жильцы многоэтажек хотели поздравить детей – на воскресенье, 23 декабря, пригласили аниматоров и Деда Мороза, планировали устроить хоровод вокруг елки. Благим намерениям не удалось осуществиться. 19 декабря около 20 часов во двор нагрянули дети и сломали праздничное дерево. «Прибежали, бросились прямо на елку, завалили, стали рвать, ломать, потом затащили на горку – всю елку переломали, веток нет, вся поломана. Теперь она никуда не годится», – говорят жильцы.

«Это двое мальчиков лет восьми и девочка помладше. Мы сейчас в своей тайваньской группе пытаемся их опознать. Если их найдут, будем привлекать родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание детей», – рассуждают жители многоэтажек с улицы Шафира. По их словам, гибель елки – дело рук ребят с улицы Муравьева-Амурского. «Там в основном живут переселенцы из аварийного жилья, контингент там не очень благополучный. Дети из тех домов приходят играть в наш двор, мы и для них в том числе собирались устроить праздник», – сообщает Валерия.

Праздник во дворе дома № 64 по улице Шафира теперь, скорее всего, не состоится, переживают люди. Новогоднее настроение горожанам смогли испортить те, для кого этот праздник и предназначался. В полицию по этому поводу пока никто не обращался.