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сегодня, 10:54 5

Саперы в Амурской области учатся уничтожать подземные коммуникации

Саперы в Амурской области учатся уничтожать подземные коммуникации
Фото: structure.mil.ru

В инженерно-саперных подразделениях общевойсковой армии ВВО, дислоцированных в Амурской области, Хабаровском крае и ЕАО, начались специальные занятия по подрывным работам подземных коммуникаций. В частности, специалисты учатся определять слабые места земляных и бревенчатых перегородок подземных лазов и помещений, после чего производят расчеты и закладку взрывчатых веществ.

Также саперы совершают подрывы огневым и электрическим способами железобетонных труб сечением до 1 метра, имитаций опор мостов и малоэтажных зданий. В завершение учебных мероприятий личный состав закрепит навыки в разминировании местности, зданий и сооружений.

Особое внимание при разминировании будет уделено методике применения современных бесконтактных миноискателей «Коршун», недавно поступивших в объединение, возможности которых позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 метров.

В тренировках задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    извините, а нам это зачем знать? или тут все в связке работает - сначала рассказывают, например, как омон готовится и какая техника к ним поступила, а потом как он народ гоняет. потом будем читать, как саперы взрывают дома противников мусорной реформы?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Nikodim

    извините, а нам это зачем знать?



    Чтобы услышав взрывы, вы не паниковали, а радовались, что обучение войск Российской армии идёт согласно программе боевой подготовки Сухопутных войск.



  • inoy

    inoy
    48 минут назад

    наши коммуникации уже сами почти уничтожены))))

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    26 минут назад

    В Сирии и вообще на Ближнем Востоке боевики обожают использование различных подземных ходов для своих нужд. А, что никакой мерзлоты, грунт легкий, наличие пленных-рабов... Так что наши ребята получают не бесполезный навык :)

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    7 минут назад

    Начиная с 60х, Китайцы проложили не один подземный туннель под Амуром и Уссури.

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