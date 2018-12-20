Саперы в Амурской области учатся уничтожать подземные коммуникации

В инженерно-саперных подразделениях общевойсковой армии ВВО, дислоцированных в Амурской области, Хабаровском крае и ЕАО, начались специальные занятия по подрывным работам подземных коммуникаций. В частности, специалисты учатся определять слабые места земляных и бревенчатых перегородок подземных лазов и помещений, после чего производят расчеты и закладку взрывчатых веществ.

Также саперы совершают подрывы огневым и электрическим способами железобетонных труб сечением до 1 метра, имитаций опор мостов и малоэтажных зданий. В завершение учебных мероприятий личный состав закрепит навыки в разминировании местности, зданий и сооружений.

Особое внимание при разминировании будет уделено методике применения современных бесконтактных миноискателей «Коршун», недавно поступивших в объединение, возможности которых позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 метров.

В тренировках задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц техники, сообщает пресс-служба ВВО.