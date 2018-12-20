На содержание памятников в Благовещенске потратят 341 тысячу рублей

Из бюджета Благовещенска на содержание 11 памятников в 2019 году потратят 341 тысячу рублей. Памятники, за которыми предстоит ухаживать, закреплены за Городским домом культуры.

В список из 11 объектов входят: бюст Святителю Иннокентию, Триумфальная арка, памятный знак первопроходцам на площади Ленина, памятник воинам-амурцам на площади Победы, памятник Муравьеву-Амурскому на набережной, речной артиллерийский катер на набережной, памятник воинам-интернационалистам, памятник жертвам политических репрессий, памятник труженикам тыла на площади Победы, бюст Валерию Приемыхову, а также памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне в селе Садовом, сообщает газета «Телепорт».

Подрядчик должен будет приступить к работам в январе, срок соглашения с ним закончится 31 декабря 2019 года. На каждом из объектов за это время нужно будет 16 раз провести ручную уборку снега и мусора, восемь раз – механизированную уборку снега и мусора (с их вывозом), кроме того, дважды провести влажную уборку. Еще нужно стричь траву вокруг, когда она вырастет до 15 сантиметров. В рабочую территорию входит участок в 15 метров вокруг каждого памятника.

«Одним из самых затратных, с точки зрения содержания, памятников является речной артиллерийский катер времен Великой Отечественной войны, расположенный на набережной реки Амур, – сообщили в администрации Благовещенска. – Его косметический ремонт проводится ежегодно в связи с большой популярностью среди жителей и гостей города. Посетители нередко совершают недопустимые действия: катаются на велосипедах с заездом на выступ парапета, поднимаются на катер».

Памятников в Амурской области куда больше одиннадцати. Некоторые из них также являются объектами культурного наследия и охраняются государством. Один из главных критериев для отнесения к этой категории – памятнику должно быть не меньше 40 лет. Поэтому к ним не относятся Триумфальная арка, бюсты Приемыхову в Благовещенске или Гайдаю в Свободном. В Благовещенске насчитывается 145 объектов увековечения памяти граждан и исторических событий – 111 из них находятся на государственной охране.

Начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант пояснил, что на территории региона сейчас имеются 614 объектов культурного наследия. Из них 177 – памятники археологии, 93 – памятники архитектуры и градостроительства, а остальные – это памятники истории и монументального искусства.

«По закону бремя содержания несет собственник, – рассказывает Виталий Ребизант. – Памятники находятся в разных формах собственности: федеральной, областной, муниципальной, частной. Мы раз в пять лет обязаны проверять техническое состояние объектов культурного наследия. Если есть какие-то нарушения, например, самовольное размещение рекламы или кондиционеров, то проводятся внеплановые проверки. Если осуществляются ремонтно-реставрационные работы, то они должны проводиться в соответствии с разрешением нашей инспекции».

Иногда возникают нештатные ситуации, требующие более серьезного финансирования. Например, из-за действий «шутников», которые «дали» памятнику Ленину, расположенному возле школы № 6, петарду, были серьезно повреждены лицо и рука вождя. Бетонная скульптура, поставленная в 50-е годы, была близка к тому, чтобы рассыпаться.

«Еще ряд скульптур, по нашему мнению, требуют реставрации. Например, скульптурная группа на стадионе "Спартак", – считает Виталий Ребизант. – Большинство наших скульпторов склоняются к тому, что нужно просто делать точно такую же по форме отливку из металла. Потому что бетон уже рассыпается».

В 2018 году провели серьезный объем работ по ремонту фасадов исторических зданий: ДальГАУ, школа юных моряков, здание «Амурфармации» на улице Пионерской, продолжаются работы на электроаппаратном заводе. На следующий год прогнозируется двукратное увеличение работ.