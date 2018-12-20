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сегодня, 10:24 0

Самый толстый в мире мальчик похудел в несколько раз

Самый толстый в мире мальчик похудел в несколько раз
Фото: womanews.ru

Индонезиец Арья Пермана еще недавно считался самым полным мальчиком в мире. В 2016 году он весил 200 килограммов, на тот момент ему было всего 10 лет, но спустя два года его вес сократился в два раза.

В 2016 мальчик почти не мог двигаться и ел минимум пять раз в день огромными порциями.

В 2017 году родители мальчика решили действовать и посадили сына на диету, а также заставили постоянно ходить и делать минимальные физические нагрузки.. После ему сделали операцию по уменьшению объема желудка.

Сейчас мальчику 12 лет, он смог похудеть на 98 килограммов. Арья стал много двигаться и даже играть в футбол с другими ребятами. Родители тщательно контролируют рацион ребенка, пишет Daily Mail.

«Теперь я счастлив. Я могу гулять с друзьями. Я теперь гораздо проворней и играю в футбол с друзьями каждый день!» – рассказал Пермана. Также он намерен и дальше худеть, а в будущем мечтает стать известным футболистом, сообщает Eg.ru.

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#дети #жизнь

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