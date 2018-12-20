Депутат Благовещенской городской Думы Максим Ноженкин сложил полномочия

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20 декабря на заседании Благовещенской городской думы полномочия депутата сложил Максим Ноженкин. Он руководил комитетом по бюджету, финансам и налогам.

По неподтвержденной пока информации, Максим Ноженкин может получить назначение в мэрии. На данный момент в администрации Благовещенска вакантной остается должность заместителя мэра, курирующего вопросы экономики. Этот пост освободился после ухода Сергея Калашникова, который уволился по собственному желанию.

В октябре городская администрация принимала резюме от желающих занять должность заместителя мэра. Документы поступили от 36 человек. В итоге 8 кандидатов пригласили на собеседование. Троим было предложено подготовить проект стратегии социально-экономического развития Благовещенска.

Ранее Максим Ноженкин сообщал корреспонденту Амур.инфо, что он не подавал резюме для участия в конкурсе на эту должность.