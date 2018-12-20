Законопроект об обращении с животными прошел третье чтение

Документ запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, проведение боев животных, натравливание одних зверей на других, пропаганду жестокого обращения с ними и устанавливает многие другие правила.

Проект закона был внесен в Государственную Думу в 2010 году, в марте 2011 года он прошел первое чтение. Осенью 2016 года на важность его принятия обратил внимание президент России и дал соответствующее поручение правительству РФ.

Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечал, что на принятии этого закона вся общественность настаивала восемь лет. Он сообщил, что весь последний год Комитет работал над этим документом очень интенсивно: «Готовили его ко второму чтению, более 100 совещаний провел наш Комитет, 300 поправок было рассмотрено, предложенных депутатами ГД от всех фракций, членами Совета Федерации и правительством РФ». Текст был согласован с 28 ведомствами.

Заместитель председателя ГД Ольга Тимофеева подчеркнула, что «этот закон мог бы еще долго лежать на полке, если бы не активная позиция зоозащитников, которые добивались его принятия».

«Люди стояли под стенами Государственной думы неделями. Я впервые видела, чтобы люди требовали не отменить, а принять закон. Они были вовлечены в работу над законопроектом», — сказала Ольга Тимофеева.

Как сообщалось ранее, закон защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животными.

Теперь запрещено умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом, устраивать бои, натравливать животных на других зверей и на людей. Нельзя избавиться от животного просто так — его надо передать новому владельцу или в приют. Вводится однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, а также на содержание в квартирах, частных домах и на садовых участках диких зверей. Под запретом теперь контактные зоопарки, которые находятся в ТЦ, и содержание животных в барах, кафе и ресторанах.

Закон также устанавливает правила выгула животных (в том числе собак потенциально опасных пород) — ошейник, поводок и намордник обязательны.

Регламентируется порядок обращения с безнадзорными животными. Теперь возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео.

Документ также регламентирует создание и работу приютов для животных — например, нельзя создавать их в квартирах. Приюты должны будут в течение трех дней разместить информацию о поступившем к ним животном. Также приютам запрещено умерщвлять животных без ветеринарного заключения о неизлечимом заболевании или о несовместимой с жизнью травме.

Закон предусматривает, что подзаконными актами будут прописаны требования к приютам для животных, как обращаться с бездомными животными, будет утвержден перечень потенциально опасных собак и животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Дополнительно будут прописаны требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, случаи, когда можно использование домашних животных в предпринимательской деятельности.